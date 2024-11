S-a operat în Spania pentru micșorare de stomac și n-a mai putut să meargă

O româncă care locuia în Spania, a dorit să slăbească și a efectuat acolo o intervenție chirurgicală pentru micșorarea stomacului. Nereușită, operația inițială a fost repetată de trei ori. După a treia intervenție chirurgicală, pacienta româncă nu a mai putut să meargă. De peste un an, stă numai prin spitale. ”M-a adus fratele meu în țară, și aici am fost la mai multe spitale. Am fost operată, din nou, la Spitalul de Urgență Floreasca, din cauză că făcusem un ulcer gigant. După atâtea intervenții și imobilitate, căci am stat în cărucior rulant, aveam neapărată nevoie de recuperare medicală. Am venit la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” și deja am început să pășesc singură. Sunt ajutată foarte mult de toată lumea de aici. Am început să am încredere în forțele mele, că pot merge din nou, încredere pe care eu o pierdusem. Terapeuții stau mereu în spatele meu și mă încurajează. Totul este minunat aici. Mă simt ca la mine acasă, nu ca într-un spital. De un an și ceva, eu sunt internată prin tot felul de spitale și am prins deja un fel de fobie, însă aici mă simt foarte bine. Dorm liniștită, pe durata nopții. Toți angajații se poartă foarte frumos cu pacienții, începând cu infirmierele, asistenții, medicii, terapeuții, absolut totul este deosebit”, spune Monica Raica, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Recuperarea medicală efectuată profesionist la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” are cele mai bune rezultate, în țara noastră, dovedite prin mii de pacienți recuperați medical. ”Programul intensiv de recuperare medicală, pe care îl aplicăm tuturor pachetelor de internare, include zilnic mai multe ședințe de kinetoterapie, ședințe de fizioterapie și masaj terapeutic, în funcție de diagnosticul și starea fiecărui pacient.

Exercițiile sunt efectuate 7 zile din 7, inclusiv pe perioada weekendului și a sărbătorilor legale. Condițiile de cazare sunt similare regimului hotelier, iar o bază noastră de tratament este una de excelență: am achiziționat cele mai inovative echipamente de pe piață, cu performanță dovedită la peste 10.000 de pacienți care ne-au trecut pragul, în cei șase ani de funcționare. Avem, așadar, cea mai performantă echipă de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, formată din profesioniști cu experiență și cu mii de rezultate dovedite. Avem linii de gardă cu medici 24 de ore din 24, cu 11 medici specialiști și peste 100 de asistenți și personal auxiliar. Pacienții noștri sunt tratați cu deosebită atenție și grijă, fiind permanent monitorizați în saloane și în sălile de terapie, inclusiv prin sistem video intern. Aparținătorii primesc prin poșta electronică clipuri cu evoluția pacienților, astfel încât să fie permanent la curent cu starea acestora”, spune managerul și fondatoare Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, doamna Alina Ion. explicatie foto: Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicala ”Sfântul Sava” Pachetele de recuperare medicală sunt specializate pentru orice tip de afecțiune – recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare neurologică, recuperare după AVC și recuperare după toate tipurile de intervenție chirurgicală. Internarea se face în saloane cu 1,2 și 3 paturi. Sunt incluse 3 mese pe zi, cu hrană proaspăt preparată în bucătăria proprie. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” deține peste 180 de echipamente de ultimă generație, deosebit de performante în recuperarea medicală, unele în exclusivitate pentru România. Toate saloanele sunt dotate cu instalație de oxigen și sistem de monitorizare video, din camera de gardă. Spitalul este în permanentă legatură cu familia pacientului, care primește clipuri video din timpul ședințelor de recuperare efectuate de pacient. Spitalul ”Sfântul Sava” acordă servicii medicale de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim de terapie intensivă, în care pacienții pot fi internați la scurt timp după intervențiile chirurgicale, fără riscuri de contaminare cu virusuri sau fungi, precum în spitalele vechi. Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”: 0724.021.090 | 0724.338.881 contact@spitalulsfantulsava.ro https://spitalulsfantulsava.ro/ Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

