Șapte candidați la funcția de primar al orașului Taraclia

Șapte candidați, majoritatea independenți, s-au înscris în cursa pentru funcția de primar al orașului Taraclia. Consiliul electoral local a încheiat procesul de înregistrare pentru alegerile locale noi din 17 mai.

Cei patru candidați independenți sunt Natalia Vasilevscaia, Vasile Gaidarji, Alexandr Borimecicov și Nicolai Garanovschi. Ecaterina Iacobceac candidează din partea Partidului Socialiștilor, Oleg Cosîh este susținut de Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, iar Andrei Lambru de Partidul Acțiune și Solidaritate. Campania electorală începe pe 17 aprilie.

Comisia Electorală Centrală a decis organizarea alegerilor locale noi la Taraclia, după ce, la sfârșitul anului trecut, primarul Veaceslav Lupov, afiliat fugarului Ilan Șor, și-a anunțat demisia. Acesta și-a motivat decizia prin faptul că nu poate realiza proiectele de dezvoltare ale orașului.