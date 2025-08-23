Salvini, despre trimiterea de soldați italieni în Ucraina: Să se ducă Macron primul pe front

Franţa a convocat-o pe ambasadoarea Italiei în Franţa, Emanuela D’Alessandro, „în urma declaraţiilor inacceptabile” făcute de vicepremierul italian Matteo Salvini la adresa preşedintelui Emmanuel Macron în contextul sprijinului acordat trimiterii de trupe în Ucraina, a aflat AFP vineri din surse diplomatice.

„Ambasadoarei (convocată joi – n.r.) i s-a reamintit că aceste declaraţii contravin climatului de încredere şi relaţiilor istorice dintre cele două ţări, dar şi recentelor evoluţii bilaterale, care au evidenţiat convergenţe puternice între cele două ţări, în special în ceea ce priveşte sprijinul necondiţionat acordat Ucrainei”, a precizat o sursă diplomatică, confirmând o informaţie difuzată de postul de radio France Inter.

Întrebat în timpul unei vizite la Milano despre o eventuală desfăşurare de soldaţi italieni în Ucraina după încetarea ostilităţilor, aşa cum intenţionează să facă Franţa şi Regatul Unit, Matteo Salvini a sugerat ca Emmanuel Macron „să se ducă el însuşi”, dar să-şi pună o cască şi să ia o puşcă.

Liderul partidului anti-imigranţi Lega, apropiat de lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen, îl calificase deja în martie pe preşedintele francez drept „nebun”, acuzându-l că împinge Europa spre un război cu Rusia.

Franţa şi Regatul Unit, care au preluat conducerea unei „coaliţii de ţări voluntare”, intenţionează să trimită contingente în Ucraina ca garanţie de securitate pentru a preveni reluarea ostilităţilor odată ce va fi încheiat un acord de încetare a focului sau un acord de pace între Kiev şi Moscova. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, pe de altă parte, se opune acestei iniţiative.