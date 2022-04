Ce se întâmplă în corpul tău când renunți la carne

Dacă vrei să renunți la carne, încearcă să o faci treptat, pentru ca organismul tău să se obișnuiască fără proteină animală. O dietă vegetariană va aduce unele beneficii sănătății tale, dar așteaptă-te și la efecte negative.

Vei slăbi

Cercetătorii de la Universitatea George Washington au vrut să vadă ce efecte are renunțarea la carne asupra greutății. În urma analizei lor au observat că, pe lângă faptul că o dietă vegetariană previne apariția unor boli grave, te ajută și să slăbești. Trebuie, însă, să discuți cu medicul tău, înainte să iei această decizie, pentru a fi sigură că ești pregătită să faci o schimbare atât de mare.

Vei reduce riscul de boli cardiovasculare

Numeroase studii au arătat că persoanele vegetariene au un risc cu 24% mai mic de a suferi de boli cardiovasculare. În plus, eliminarea cărnii din dietă scade riscul blocării arterelor și are efect anti-inflamator.

Îți vei pierde gustul

Un sondaj efectuat de cercetătorii de la Universitatea Tokushima a arătat că zincul, mineral care se găsește în carne, crește intensitatea gustului alimentelor. Când reduci cantitatea de zinc, papilele tale gustative nu mai reacționează la fel și s-ar putea ca mâncarea să nu ți se mai pară foarte gustoasă. Fasolea, nucile, cerealele integrale și produsele lactate conțin zinc, dar acidul fitic care se găsește în aceste produse împiedică absorbția mineralului. De cele mai multe ori, vegetarienii trebuie să ia suplimente de zinc, pentru a nu suferi de lipsuri.

Mușchii tăi vor fi mai sensibili

Proteinele sunt foarte importante pentru mușchi. Dacă nu le consumi, vei avea nevoie de mai mult timp pentru a-ți reveni după exerciții fizice.

Vei fi nevoită să iei suplimente

Când renunți la carne, te expui lipsei de calciu, fier și vitamina B12. Pentru a împiedica acest lucru, va trebui să iei suplimente. Nu o face, însă, de capul tău. Medicul este cel care va ști exact de ce ai nevoie, pentru a preveni apariția problemelor de sănătate.

Îți vei scădea colesterolul

Genele tale stabilesc nivelul colesterolului, însă schimbările pe care le faci în alimentație te pot ajuta să scazi nivelul grăsimilor din sânge. Dacă, pe lângă o dietă vegetariană, faci și sport, schimbarea va fi semnificativă.

Vei avea o digestie mai bună

Intestinele unei persoane care nu consumă carne sunt mai curate decât ale uneia care nu are o alimentație vegetariană. Vegetarienii mănâncă multe fibre și alimente bogate în antioxidanți, astfel că sistemul lor digestiv are mai puține toxine. Substanțele pe care le iei din legume și fructe te ajută să reduci inflamația și să ai o digestie mai bună. În plus, studiile au arătat că vegetarienii au un risc mai scăzut de a face diabet.

Pielea ta va fi mai luminoasă

Pielea nu este doar un indicator de frumusețe, ci și de sănătate. Oamenii care au un ten curat, de exemplu, au și un sistem digestiv mai bun. Studiile au arătat că vegetarienii au o piele mai luminoasă și nu se confruntă cu probleme precum acnee sau eczeme.

Vei avea gaze

Pe lângă toate aceste beneficii, trebuie să știi că atunci când mănânci multe legume, fructe și cereale, ai mai multe gaze și te confrunți cu balonare.