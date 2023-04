Sărbătorirea „Zilei Victoriei” ridică o problemă delicată pentru Kremlin și dictatorul Putin

Sărbătorirea „Zilei Victoriei” în al Doilea Război Mondial a dat naștere unei probleme delicate de comunicare pentru Kremlin din cauza situației din Ucraina, notează ministerul britanic al Apărării în ultima sa evaluare asupra războiului, scrie Hotnews.

Evaluarea întocmită pe baza rapoartelor serviciilor de informații de la Londra amintește că liderii mai multor regiuni învecinate cu Ucraina, inclusiv cei din Crimeea anexată ilegal de Moscova în 2014, au anunțat anularea festivităților legate de victoria în „Marele Război Patriotic”, denumirea folosită în Rusia pentru al Doilea Război Mondial.

În schimb, conducătorii unor orașe rusești aflate mai departe de granița cu Ucraina au dat asigurări că planurile pentru ziua de 9 mai nu vor fi afectate de „operațiunea militară specială” din Ucraina, nefiind aparent îngrijorați de „riscurile de securitate” invocate de omologii lor aflați mai aproape de teatrul de operațiuni militare.

„Această abordare diferită subliniază însă o provocare delicată de comunicații pentru Kremlin. Putin prezintă ”operațiunea militară specială” în spiritul experienței din al Doilea Război Mondial. Mesajul riscă să îi neliniștească tot mai mult pe numeroși ruși care au o imagine directă asupra campaniei eșuate și prost gestionate din Ucraina”” notează evaluarea britanică de joi dimineața.

Aceasta subliniază că onorarea soldaților căzuți în luptă din generațiile anterioare ar putea evolua cu ușurință înspre discuții despre magnitudinea pierderilor actuale suferite de forțele armate ruse în Ucraina, pe care Kremlinul încearcă să le mușamalizeze.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 April 2023.

