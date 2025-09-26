Șase copii morți la Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie ucigașă în secția ATI a Spitalului „Sf. Maria”

Șase copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.

„Prima infecție a apărut pe 13 septembrie, dar aceasta a fost raportat către DSP cu întârziere, abia în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați. (…) Spitalul nu a luat măsurile necesare la timp de izolare a Secției de Terapie Intensive și nu a trimis raportările în timp util către DSP, conform legislației în vigioare”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat că a dispus de urgență un control la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași pentru evaluarea situației.

„După apariția a trei cazuri se declară focar. (…) Dar, ei trebuiau să raporteze și să monitorizeze încă de la apariția primului caz. Faptul că am ajuns la 5-6 zile distanță să se raporteze, iar Ministerul Sănătății află de această situație la 13 zile distanță mi se pare o lipsă de profesionalism, care sigur că va fi investigată”, a precizat ministrul.

Oficialul a anunțat că inspectorii din cadrul DSP Iași au aplicat deja primele sancțiuni: medicul epidemiolog al spitalului fost amendat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nozocomiale, medicul ATI a fost amendat cu 10.000 pentru nerespectarea protocoalelor. De asemenea, conducerea spitalului a fost amendată cu 50.000 de lei, pentru nerespectarea protocoalelor.

Până miercuri, 1 octombrie, se așteaptă raportul final al Corpului de Control.

„Dacă este necesar, cu siguranță, voi demite atât directorul DSP Iași, cât și directorul unității medicale din Iași. (…) Și sigur toate persoanele implicate vor fi sancționate corespunzător. Este inacceptabil ca într-un Spital de Pediatrie aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsurile specifice în anul 2025”, a spus Rogobete.

„Cei care nu și-au făcut treaba vor pleca acasă”, a avertizat ministrul.

Potrivit ministrului, starea de sănătate a celor trei copii infectați cu această bacterie este „bună”, însă sunt în continuare la ATI. Unul dintre copii au fost transferat la Spitalul Marie Curie din Capitală.

Conducerea Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a confirmat că șase copii internați în secția de Terapie Intensivă au murit în urma unei infecții bacteriene. Este vorba despre 5 sugari și un copil de 12 ani. DSP a demarat o anchetă epidemiologică pentru a verifica dacă unitatea medicală a luat toate măsurile necesare la timp. Spitalul a anunțat că, până la clarificarea situației și finalizarea anchetei, nu se mai fac internări în secția de Terapie Intensivă pediatrică.

Direcția de Sănătate Publică Iași a precizat că sunt nouă cazuri de infecție nozocomială cu bacteria Serratia marcescens. Cinci dintre copiii infectați au murit.

Directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică, Liviu Stafie, spune că, deocamdată, nu se poate spune care este sursa îmbolnăvirilor. „Poate fi de la mâini nespălate, de la aer condiționat, practic de oriunde. Au fost luate toate măsurile de izolare, au rămas în secția respectivă doar persoanele internate până acum”, a spus Liviu Stafie.

Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la opt ani și sufereau de afecțiuni grave asociate, printre care meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

Potrivit Ziarul de Iași, deși primele cazuri au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat până pe 24 septembrie, când conducerea spitalului a decis suspendarea temporară a admiterii pacienților.

Anchetă epidemiologică în desfășurare

DSP Iași a confirmat că, în urma notificării primite de la spital, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind focarul de infecții asociate asistenței medicale.

Potrivit sursei citate, o echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP și al Centrului Regional de Sănătate Publică Iași a evaluat situația, a analizat documentele medicale și a recoltat probe biologice, care sunt în curs de prelucrare.

„Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației”, au transmis reprezentanții DSP Iași.

Serratia marcescens este o bacterie gram-negativă oportunistă, răspândită în mediul înconjurător – sol, apă și pe suprafețe umede – și poate provoca infecții nosocomiale în special la pacienții cu sistem imunitar slăbit. Această bacterie poate provoca infecții ale tractului urinar, pneumonie, septicemie, infecții ale plămânilor și ale creierului.