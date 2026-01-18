„Scăldatul în Prut și Nistru, interzis”: Avertizarea Poliției de Frontieră pentru moldoveni, în ajun de Bobotează

Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.

„De ce este important să respectăm această regulă?

Securitatea frontierei de stat: râurile Prut și Nistrul se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție.

Prevenirea incidentelor periculoase: aceste râuri au curenți puternici și condiții imprevizibile, mai ales iarna.

Protejarea vieții: temperaturile scăzute și apa rece pot pune în pericol sănătatea și viața participanților.

Recomandările Poliției de Frontieră pentru cetățeni:

Alegeți locații sigure și aprobate pentru scăldatul tradițional de Bobotează, care îndeplinesc toate cerințele legale și măsurile de siguranță.

Respectați indicațiile autorităților și reglementările impuse pentru zonele de frontieră.

Informați-vă corespunzător despre alternativele disponibile pentru a celebra această tradiție într-un mod sigur.

Siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră. Poliția de Frontieră îndeamnă toți participanții să respecte regulile stabilite și să contribuie, alături de noi, la păstrarea ordinii și siguranței”, se menționează în comunicatul Poliției de Frontieră.

Ajunul Botezului lui Iisus Hristos a fost sărbătorit, astăzi, 18 septembrie, la Catedrala Mitropolitană. Zeci de moldoveni au mers să ia agheasmă, sfințită de Mitropolitul Vladimir, după Liturghie.