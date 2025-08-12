Scandal între marionetele PAS

Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a venit cu o reacție publică după ce ieri, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, care o susține deschis pe Maia Sandu, a declarat că actuala președintă nu va putea fi suspendată din funcție dacă nu va accepta un premier propus de majoritatea parlamentară, pentru că „CC e a noastră”. „Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției”, a subliniat Domnica Manole.

„În contextul informației apărute în spațiul public vizavi de declarația unui fost politician din Republica Moldova referitoare la Curtea Constituțională, reiterăm că, Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției.

Astfel, orice mesaj contrar ideii de independență a Curții este eronat.

Le solicităm, de asemenea, persoanelor publice să manifeste prudență în exprimările lor, astfel încât să nu inducă în eroare societatea”, a scris, într-un mesaj distribuit pe rețele, Domnica Manole, președinta Curții Constituționale.