Scandal la București: PSD decide luni dacă rămâne la guvernare. Urmașii lui Iliescu, spală putina

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Naţional al partidului pentru ziua de luni, ca să stabilească poziţia partidului față de continuarea colaborării guvernamentale cu PNL, USR și UDMR.



Decizia ar fi fost luată „ca urmare a poziţionării unor parteneri din guvern (declarat pro-occidental – n. red.) faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu”.

În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai Coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului” – susține Grindeanu pe rețeaua de socializare Facebook, preluată de mass-media de la București.



El a adăugat că PSD consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, faţă de normele constituţionale şi faţă de memoria istorică trebuie să prevaleze în viaţa politică.