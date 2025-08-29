Scandal uriaș la Spitalul Clinic Bălți: CNA investighează contracte trucate de milioane și mită pentru licitații

O amplă operațiune anticorupție a zguduit Spitalul Clinic Bălți, după ce procurorii și ofițerii CNA au descins în birourile conducerii, investigând o schemă de achiziții publice trucate. Conform anchetei, instituția medicală ar fi semnat contracte de aproximativ 4 milioane de lei cu firme favorizate.

Directorul spitalului, Gheorghe Brînza, este suspectat că ar fi acceptat un comision de 50.000 de lei pentru a aranja licitații, iar vice-directorul ar fi primit bani direct de la pacienți pentru internări și intervenții medicale.

Procurorii susțin că investigațiile nu vizează doar acest spital, ci și unități similare din Drochia și Edineț, unde există suspiciuni de practici identice.

Dincolo de faptele penale, cazul ridică întrebări grave despre modul în care sunt cheltuite resursele publice în sistemul medical. Spitalele, instituții care ar trebui să fie locuri de vindecare și încredere, devin puncte de corupție și abuz.

Oficialii reținuți urmează să fie audiați, iar documentele ridicate de anchetatori vor sta la baza unui dosar penal de amploare.

Cazul a produs un val de revoltă în rândul cetățenilor, care se simt trădați de un sistem medical pe care îl întrețin din taxe și contribuții, dar care continuă să fie măcinat de corupție.