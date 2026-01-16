Schemă de trafic de influență, destructurată la Cahul: Două persoane au fost reținute

Două persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență.

Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale pentru eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. În schimbul banilor, documentele ar fi fost obținute fără ca beneficiarii să se fi prezentat fizic la orele de instruire.

Totodată, ofițerii anticorupție au efectuat acțiuni de urmărire penală într-un alt dosar de trafic de influență, în care a fost vizat unul dintre bărbații acuzați, acționând în complicitate cu o terță persoană.

„Aceștia ar fi susținut că au influență asupra membrilor comisiilor medicale și ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru perfectarea certificatelor medicale necesare obținerii permisului de conducere și a certificatelor de competență profesională, fără prezentarea fizică la comisia medicală”, au precizat reprezentanții CNA.

La moment, doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și au fost plasați în izolator, iar al treilea este cercetat în stare de libertate.

Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea întregului cerc de persoane implicate.