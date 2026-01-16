Ger persistent astăzi: Cum va fi vremea în Moldova

Vremea în Moldova se va caracteriza astăzi printr-o atmosferă predominant senină, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute și cer parțial noros pe parcursul zilei.

În Chișinău, temperaturile matinale vor coborî până la -11,8 grade Celsius la ora 7:00 și vor urca treptat pe parcursul zilei, atingând un maxim de -6,4 grade Celsius în jurul orei 14:00. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută pe tot parcursul zilei, iar cerul va fi în mare parte senin. Răsăritul este așteptat la ora 07:45 și apusul la ora 16:43. După-amiaza va continua să fie rece cu valori negative ale temperaturii și condiții meteorologice stabile.

Pentru ziua de mâine, prognoza indică o răcire ușoară a vremii în Chișinău. Temperaturile maxime nu vor depăși -8,1 grade Celsius, iar minimele se vor situa în jur de -10,7 grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei și nu sunt anticipate ore cu precipitații. Comparativ cu astăzi, ziua de mâine va fi mai friguroasă și mai mohorâtă.

Poimâine, vremea se menține rece și înnorată în Chișinău. Maxima zilei va ajunge la -7,2 grade Celsius, iar minima se va situa la -11,1 grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații semnificative nici pentru această zi. În comparație cu ziua precedentă și cea de azi, poimâine nu aduce schimbări majore din punct de vedere termic sau al condițiilor meteorologice generale.