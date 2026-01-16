Șeful de la Serviciul de Patrulare și cel de la IP Glodeni, suspendați temporar din funcție, după ce primul e suspectat că ar fi urcat beat la volan

Inspectoratul General al Poliției confirmă că șeful Serviciului Patrulare din Glodeni a fost oprit în trafic, fiind suspectat de conducere în stare de ebrietate. Până la primirea rezultatelor oficiale de alcoolemie, conducerea IGP a decis inițierea procedurilor de suspendare din funcție a acestuia, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni.

„Pe strada Suveranității a fost stopat un automobil de marca Dacia Logan, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni.

Acesta a refuzat testarea alcoolscopică, fiind escortat la IMSP Glodeni, unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În contextul celor constatate, până la obținerea rezultatelor care vor confirma sau infirma starea de ebrietate a acestuia, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a angajatului vizat, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni, pentru deficiențe grave de management și lipsă de control asupra disciplinei personalului”, se arată în comunicat.

Alte circumstanțe urmează a fi stabilite în cadrul procedurilor legale.

Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate.