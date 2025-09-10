Schimbare la vârful Moldelectrica: Sergiu Carmanschi preia conducerea interimară

Întreprinderea de Stat Moldelectrica intră într-o nouă etapă de tranziție, odată cu numirea lui Sergiu Carmanschi în funcția de director general interimar. El îi succede lui Sergiu Aparatu, care și-a încheiat mandatul după o perioadă în care compania a trecut prin momente dificile, dar și prin reușite importante.

Carmanschi vine cu o experiență solidă în domeniul energetic, acumulată de-a lungul a peste două decenii. În calitate de director tehnic, a coordonat proiecte de dezvoltare și modernizare a infrastructurii electrice, fiind deja familiarizat cu provocările sectorului.

Numirea lui în funcția de interimar oferă stabilitate angajaților și continuitate proiectelor aflate în derulare. Într-un context regional complicat, păstrarea unei conduceri eficiente la Moldelectrica este considerată vitală pentru securitatea energetică a țării.

În același timp, procedura de concurs pentru desemnarea unui nou director general a fost deja inițiată. Autoritățile dau asigurări că selecția se va face pe criterii de competență și transparență, astfel încât compania să beneficieze de o conducere puternică și de lungă durată.

Mandatul lui Sergiu Aparatu a fost marcat de gestionarea unor situații critice, iar activitatea sa a fost apreciată pentru reziliență și spirit de echipă. Mulțumirile oficiale aduse de conducerea companiei reflectă importanța perioadei pe care a traversat-o instituția sub coordonarea sa.

Noua schimbare vine ca parte a unei serii de reforme din sectorul energetic, unde profesionalismul și stabilitatea managerială devin factori-cheie pentru dezvoltare. Moldelectrica își continuă astfel misiunea de a asigura funcționarea rețelei naționale de electricitate și modernizarea infrastructurii.