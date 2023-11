SCRISOARE DESCHISĂ către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, secretarului de stat – Gheorghe Florin Cârciu

Solicitări de Clarificări și Răspunsuri Publice:

Stimate Domnule Secretar de Stat Gheorghe Cârciu,

Prin prezenta, în calitate de Președinte al Federatiei Asociatiilor pentru Apararea Drepturilor Imigrantilor din Europa (FIADDIE), doresc să vă adresez o serie de întrebări și solicitări cu privire la anumite aspecte semnificative pentru comunitatea românească din diaspora, având în vedere gestionarea fondurilor destinate acestei comunități prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

1.Asociația Hispano-Română de Castilla-La Mancha:

• Ne-ar interesa exemplificarea acestui proiectul privat „Școală Românească din Castilla-La Mancha – Păstrare și Afirmare a Identității Lingvistice a Copiilor din Regiune” în valoare de 64.837.50. Există dovezi conform cărora proiectul nu a fost implementat conform planului, iar fondurile ar fi fost utilizate în alte scopuri, in conditiile de transparenta pw care mereu le elogiati, deoarece proiectul nu a fost desfasurat conform Contractului de Finantare Nerambursabilâ.

2. Sesiunea de Depunere a Proiectelor și Proiectele Webinar:

• Cum este posibil ca proiecte să fie începute din ianuarie, cu sigla DRP pe afișe și materiale, în condițiile în care sesiunea oficială de depunere a proiectelor a început din 28 februarie 2023? Solicităm justificări și probe de diseminare publică a rezultatelor proiectelor.

3. Alocarea Fondurilor și Preferințele pentru Biserici:

• De ce unele proiecte primesc sume maxime sau preferențiale în comparație cu altele similare, respinse sau cu bugete reduse? Cum se justifică alocarea unor sume imense proiectelor cu webinar?

• Întrebăm dacă achiziționarea unui candelabru într-o biserică primește mai multă atenție decât un proiect educațional care costă, posibil, de 3 ori mai puțin și are un impact direct asupra tinerilor. De asemenea, de ce bisericii i se acordă atâta atenție și fonduri, având în vedere că România și țările unde locuiesc românii din diaspora sunt state laice?

4. Proiectele în Sicilia și Deplasarea Reprezentanților DRP:

• Cui au servit reprezentanții DRP în deplasarea lor în Sicilia? Care au fost cheltuielile efectuate pentru această activitate și care au fost obiectivele specifice de interes public pentru diaspora?

5. Grantul pentru Metropola TV:

• Cum este posibilă acordarea unui grant în valoare de 900.000 lei (aproximativ 200.000 euro) către firma care administrează Metropola TV pentru realizarea a două emisiuni pentru diaspora? Vă rugăm să furnizați clarificări și justificări pentru această decizie.

6. Asa aratâ Graficul Sumelor:

• Bani publicii alocati pânâ în prezent de catre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni Domnului Gheorghe – Florin CÂRCIU, Secretar de Stat, Radu COSMA si Serviciul cercetare și finanțări externe si Comunitatea Românească.

Biserica cu 67 %.

ONG-le Asociatii adicâ 23 %.

Institutii un 5%.

S.R.L. un 5 %.

7. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni:

Competenţele şi atribuţiile sale în ceea ce privește elaborarea și aplicarea politicii Statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara frontierelor României, sprijină activitatea românilor de pretutindeni şi acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii, transparenţei şi tratamentului egal .

– Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP în perioada 01.01.23 pâna la 31.12.2023 ,pe Educatie,Culturâ,Societatea Civilâ,Mass Media si Spiritualitate si Traditie au fost distribuitii banii publici în mod Egal ,Corect si Transparent. DRP şi utilizatorii să “transparentizeze” mecanismul distribuirii a Programelor Finantare Nerambursabilâ. pentru că au existat de-a lungul timpului foarte multe petitii legate de abuzurile,DRP uitâ cam des misiunea ,banilor-negociatii la mica întelegere.

Aceste întrebări și solicitări au ca scop clarificarea unor aspecte esențiale pentru transparența și eficiența utilizării fondurilor destinate comunității românești din diaspora.

Vă rugăm să răspundeți public și să contribuiți la consolidarea încrederii comunității noastre în instituțiile statului român. De asemenea, DRP administrație publică trebuie reașezată pe o serie de valori fundamentale: transparență, integritate, echitate, profesionalism, eficiență și, cel mai important, prevalența interesului public. Principiile dezvoltării durabile, inovării, digitalizării trebuie integrate în cadrul acestei reforme, astfel încât administrația publică locală să poată răspunde provocărilor viitoare, iar în România să avem, cu adevărat, un stat în slujba cetățeanului.

DRP si toate instituțiile statului trebuie să treacă printr-un proces de modernizare. Este imperativ ca statul să nu mai ridice piedici în calea cetățenilor și să devină dinamic, adaptat necesităților românilor. Românii doresc eliminarea birocrației excesive, mare consumatoare de resurse de timp și financiare. Vor ca statul să le garanteze siguranța, vor infrastructură modernă, vor servicii medicale performante și o educație de calitate.

Cu deosebita consideratie,

Balan Ion Președinte Federatia Asociatiilor pentru Apararea Drepturilor Imigrantilor din Europa _FIADDIE.

Excelenta,

Subsemnatul Ion Balan cu domiciliu rezident in Municipiul Toledo, Mentionez cá detin functia de

Presedinte al Organizatiei Non –Guvernamentale Internationale cu sediul central in Toledo_Spania cu

Delegatii in Madrid, Jerez de la Frontera,Huelva,Roquetas de Mar ,Cuenca, Brihuega – Guadajara ,Burgos si Valencia , precum si in Europa .Germania ,Italia Grecia in curând si in România cu peste 81.000 de membri nationali si internationali si 18 Asociatii afíliate.

Cu denumirea ,, Federatia Internationala a Asociatiilor pentru Apararea Drepturilor Imigrantilor

din Europa _FIADDIE.