Se pare că Rusia va arunca în aer unele lucruri pentru a da vina pe Ucraina și SUA

Diplomații străini se tem că oamenii lui Putin vor provoca incidente violente penstru a da vina pe Ucraina și pe Occident

„Cu „alegerile” lui Putin la doar câteva zile, se pare că va arunca în aer unele lucruri pentru a da vina pe Ucraina/SUA/UE.” a postat ambasadoarea SUA pe X.

Consiliul Federaţiei, camera superioară a parlamentului rus, a stabilit data alegerilor prezidenţiale din Federaţia Rusă pentru 17 martie 2024, în cadrul unei şedinţe transmise în direct de televiziunea publică rusă.

US Embassy Moscow warning of imminent terror attacks in Russia.

With Putin’s “election” only days away, it sounds like he’ll blow some things up to then blame on Ukraine/US/EU.

Just like he did in 1999. pic.twitter.com/gxkNHxQmMT

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 7, 2024