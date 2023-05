Șefa Comisiei Europene a ajuns la Kiev. „Este un loc atât de potrivit pentru a sărbători ziua Europei”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit astăzi la Kiev, unde se va întâlni cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski şi va marca „Ziua Europei”, în timp ce la Moscova, Vladimir Putin sărbătoreşte Ziua Victoriei cu o paradă nostalgică în Piaţa Roşie.

Ucraina va sărbători, în schimb, „Ziua Europei” alături de ţările din Uniunea Europeană la care speră să adere, rupând tradiţia de până acum, când marca şi ea Ziua Victoriei asupra nazismului din cel de-al Doilea Război Mondial tot la 9 Mai, potrivit News.ro.

Vă amintim că luni, 8 mai, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că de-acum încolo Ucraina va marca Ziua Victoriei la 8 Mai, alături de celelalte ţări europene, în timp ce la 9 Mai va sărbători Ziua Europei.

Capitularea Germaniei naziste a avut loc la 8 mai, dar, din cauza diferenţei de fus orar, Moscova – şi ţările din fostul spaţiu sovietic, a marcat dintotdeauna acest eveniment la 9 mai.

„Mă bucur că m-am întors la Kiev, colo unde valorile care ne sunt dragi sunt apărate în fiecare zi. Aşa că este un loc atât de potrivit pentru a sărbători ziua Europei”, a scris Ursula von der Leyen pe pagina sa de Twitter, în condiţiile în care vine pentru a cincea oară în capitala ucraineană de la începutul agresiunii ruse, din februarie 2022.

„Salut decizia preşedintelui Zelenski de a face din 9 Mai Ziua Europei şi aici, în Ucraina”, a mai adăugat șefa Comisiei Europene în postarea de pe Twitter, care este însoţită de o fotografie în care merge zâmbind, însoţită de oficiali, pe lângă un tren staţionat într-o gară.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa‘s decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023