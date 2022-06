Șeful Agenției Moldsilva, Vadim Stîngaci și-a dat demisia

Agenția Moldsilva a rămas fără conducere după ce Vadim Stîngaci și-a dat demisia din funcția de director al instituției, scrie AgroTV.

Vadim Stîngaci a declarat că a depus cererea de demisie săptămîna trecută, ulterior aceasta a fost deja aprobată, iar motivele pentru care a demisionat sunt personale.

„Da, am depus cerere de demisie. Motivul este personal, vă spun sincer. Nu are nicio legătură, nu există nicio presiune, am depus cererea de demisie din motive personale. Cererea de demisie am depus-o săptămîna trecută și a fost acceptată. Vă asigur că am depus cererea de demisie din motive personale”, Vadim Stîngaci.

La data de 2 noiembrie 2021, Vadim Stîngaci a fost desemnat câștigătorul concursului pentru funcția de director al Agenției Moldsilva. Anterior, acesta a deținut funcția de șef adjunct al Inspectoratului pentru protecția mediului și funcția de Șef interimar al Inspectoratului. La preluarea funcției de director, Stîngaci indica în cea mai recentă declarație de avere și interese personale că în anul 2020 a încasat un salariu de 137 547 de lei de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului.