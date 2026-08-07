Șeful de Direcție din cadrul AIPA, Ștefan Eremia, în arest preventiv pentru 30 de zile

Șeful Direcției plăți în avans din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Ștefan Eremia, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

„Locul unde urmează să fie deținut Ștefan Eremia este Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Încheierea poate fi atacată în decurs de 30 de zile la Curtea de Apel Centru”, a declarat judecătorul pe caz.

Amintim că șeful Direcției plăți în avans din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Ștefan Eremia, a fost escortat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, după ce a fost reținut într-un dosar de trafic de influență. Funcționarul neagă acuzațiile formulate de procurori și susține că nu a primit bani ilegal.

Ștefan Eremia a fost reținut pe 5 august. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat aproximativ 2,5 milioane de lei, o parte dintre bani fiind păstrați în cutii pentru încălțăminte.