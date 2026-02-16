Semnal de alarmă dat de șefii armatelor britanică și germană. „Rusia s-a deplasat decisiv spre vest”

Într-un apel comun, șefii armatei germane și britanice au îndemnat populațiile țărilor lor și celelalte țări europene să susțină efortul de înarmare, aducând un argument „moral”, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia, scrie Deutsche Welle.

Şeful armatei germane, generalul Carsten Breuer, și șeful Statului Major al apărării din Marea Britanie, mareșalul Richard Knighton, au redactat o scrisoare comună, publicată în The Guardian și în ziarul german Die Welt, în care au afirmat că există un argument „moral” în favoarea reînarmării, subliniind că „securitatea noastră este mai incertă decât în ​​ultimele decenii”.

Breuer și Knighton au afirmat că vorbesc „nu doar în calitate de lideri militari ai celor două țări cu cele mai mari cheltuieli militare din Europa, ci și ca voci ale unei Europe care trebuie să înfrunte acum adevăruri incomode despre securitatea sa”.

„Oamenii trebuie să înțeleagă alegerile dificile”

„În calitate de șefi ai apărării a două dintre cele mai mari forțe de securitate din Europa, avem datoria de a explica ce este în joc, astfel încât oamenii să înțeleagă de ce guvernele noastre s-au angajat să realizeze cele mai mari creșteri susținute ale cheltuielilor de apărare de la sfârșitul războiului rece. De aceea este important să comunicăm amenințarea. Oamenii trebuie să înțeleagă alegerile dificile pe care guvernele trebuie să le facă pentru a consolida capacitatea de descurajare”, au explicat cei doi demersul.

Generalul Carsten Breuer Foto: Oryk HAIST / imago stock&people / Profimedia

Cei doi înalți oficiali militari au afirmat că poziția militară a Rusiei „s-a deplasat decisiv spre vest” și că aceasta se reînarmează și învață din invazia Ucrainei, „reorganizându-se în moduri care ar putea spori riscul unui conflict cu țările NATO”.

Liderii militari au afirmat că creșterea capacității militare a Rusiei, „combinată cu dorința sa de a purta război pe continentul nostru, așa cum s-a văzut în mod dureros în Ucraina, reprezintă un risc crescut care necesită atenția noastră colectivă”.

Rusia „ar putea fi încurajată să-și extindă agresiunea dincolo de Ucraina”

Breuer și Knighton au avertizat că, dacă Rusia ar percepe slăbiciune sau dezbinare în Europa, „ar putea fi încurajată să-și extindă agresiunea dincolo de Ucraina”.

Mareșalul Richard Knighton. Sursă foto: Wiktor Szymanowicz/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

În acest sens, cei doi afirmă că „pregătirea militară trebuie să însemne o industrie de apărare puternică”, cei doi evidențiind fabricile de muniții construite în Marea Britanie și staționarea unei brigăzi de luptă germane pe flancul estic al NATO, menționând totodată eforturile Berlinului de a pune la dispoziție „fonduri practic nelimitate pentru apărare”.

Guvernul german cheltuiește considerabil mai mult pentru apărare, deoarece încearcă să modernizeze și să consolideze Bundeswehrul, care a avut de suferit decenii din cauza reducerilor bugetare.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022 a declanșat o schimbare radicală în politica de securitate a Germaniei, care anterior se baza pe reținere militară.

Reînarmarea „este o acțiune responsabilă a națiunilor hotărâte să-și protejeze poporul”

În scrisoarea lor se mai menționează: „Această inițiativă are o dimensiune morală. Reînarmarea nu înseamnă instigare la război, ci este o acțiune responsabilă a națiunilor hotărâte să-și protejeze poporul și să mențină pacea. Puterea descurajează agresiunea. Slăbiciunea o invită.”

Breuer și Knighton au concluzionat spunând că este necesară o abordare „la nivelul întregii societăți” și că apărarea nu poate fi asumată doar de cei în uniformă.

„Apărarea la nivelul întregii societăți necesită infrastructură rezilientă, cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiei de vârf din sectorul privat și instituții naționale pregătite să funcționeze în condiții de amenințări în creștere”, au afirmat șefii militari.

„Când Europa acționează împreună, suntem o forță formidabilă. Și acționăm împreună, nu doar Marea Britanie și Germania.”

Avertismentul șefilor militari vine după încheierea Conferinței anuale de securitate de la München, la care liderii mondiali s-au reunit pentru a discuta despre apărarea Europei și războiul din Ucraina.