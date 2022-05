Separatistul Krasnoselki a semnat un „decret” privind numirea lui Rozenberg în funcția de „premier” al enclavei

Așa-numitul „președinte” al RMN Vadim Krasnoselski a semnat astăzi, 30 mai, un decret privind numirea lui Alexander Rosenberg în funcția de prim-ministru.

Aleksandr Rozenberg este noul așa-zis premier al regiunii transnistrene. Candidatura acestuia a fost aprobată de așa-zisul legislativ de la Tiraspol. Aleksandr Rozenberg îl va înlocui în această funcție pe Aleksandr Martânov, care a deținut așa-zisa funcție de premier timp de cinci ani.

Rozenberg a deținut funcția de așa-zis ministru al agriculturii.

Inițiativa de înlocuire a șefului așa-zisului guvern de la Tiraspol a venit din partea lui Vadim Krasnoselski, iar candidatura a fost susținută de așa-zișii deputați.

Studii la „Agronomie” – angjat al Sheriff

Desemnarea unui nou pretins premier la Tiraspol a suscitat un interes deosebit în condițiile în care se vorbește de mai mult timp de unele lupte pentru putere la Tiraspol pe fondul războiului din Ucraina, după ce vineri Sovietul Suprem de la Tiraspol l-a numit pe Alexandr Rozenberg drept noul șef al pretinsului cabinet de miniștri de la Tiraspol.

Analistul politic Anatol Țăranu este de părere că aceste schimbări sunt de natură internă și nu vor afecta mersul dosarului transnistrean.

„Este greu să te aștepți la o schimbare de felul acesta că se va schimba și atitudinea regimului separatist față de reglementarea politică a conflictului. Din ce cunosc, domnul Rozenberg are vocația mai degrabă a unui tehnocrat decât un om politic. Dar dacă a fost înaintat de către liderul separatist Vadim Krasnoselski, acesta este o persoană în care Krasnoselski are încredere deplină. Nu este exclus că sunt legături strânse și cu Sheriff-ul, holding care controlează totul în regiune. Mai degrabă totul este o mișcare internă în interiorul grupării Sheriff, fără conotații serioase asupra problemei reglementării dosarului transnistrean”, este de părere Anatol Țăranu.

De asemenea, expertul și reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control în perioada 2002-2013, Ion Leahu, spune că aceste măsuri pot avea legături cu situația economică în regiune, dar și cu anumite rotație a cadrelor.

„Alexandr Rozenberg a terminat facultatea la Universitatea Agrară din Chișinău. Probabil schimbarea lui Martinov are legătură cu posibile remanieri dictate de situație. În primul rând, regiunea separatistă are grave probleme economice. Ei urmau să convoace mai multe ședințe pentru a evaluați situația economică și de a elabora niște măsuri. Probabil Martinov este mai moale. Nu este atât de dur cum s-ar cere în situația de de față. Dar și Martinov are o pregătire teoretică foarte bună în comparație cu alții. Remanierile făcute de Krasnoselski sunt caracteristice unui regim dictatorial care periodic schimbă persoanele pentru ca ele să nu uite cine este șeful și care le sunt împuternicirile”, a declarat Ion Leahu.