serviciile secrete de la Kiev confirmă operațiunea

Există relatări despre lupte cu arme în satele de graniță, la Belgorod și Kursk, iar localnicii au relatat despre mișcarea tancurilor. De asemenea, mai multe grupuri armate în camionete se află la graniță, potrivit Nexta.

Între timp, luptătorii „Legiunii Libertatea Rusiei” au publicat un videoclip în care spuneau că „merg la alegerile prezidențiale din Rusia”. Ei au publicat imagini care ar arăta momentul în care armata a trecut granița ruso-ucraineană.

Se pare că cele trei grupări ar fi preluat controlul asupra așezării de frontieră Lozovaya Rudka din regiunea Belgorod, iar o luptă continuă în Tetkino, regiunea Kursk.

În Belgorod răsună alertele de raid aerian.

Reprezentantul Direcției Principale de Informații ale Ucrainei, Andrei Yusov, într-un comentariu pentru Channel 24, a comentat intrarea Legiunii Libertății Rusiei, RDK și Batalionul Siberian pe teritoriul Rusiei.

“Legiunea Libertății Rusiei, RDK și Batalionul Siberian de pe teritoriul Federației Ruse acționează ca unități independente, deoarece constau din cetățeni ai Federației Ruse. La urma urmei, sunt acasă”, a spus Yusov, potrivit presei ucrainene.

El a confirmat că o operațiune comună a acestor unități are loc probabil pe teritoriul Federației Ruse.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că mai multe așezări din districtul urban Shebekinsky au fost atacate de Forțele Armate ale Ucrainei (AFU).

Gladkov a mai declarat că districtul Belgorod a fost atacat de Forțele Armate ale Ucrainei cu ajutorul unei drone, care a lansat patru dispozitive explozive, relatează presa rusă.

‼️ Ukrainian Diversionary Reconnaissance Group attempts to break through to Belgorod and Kursk regions

It is claimed that fighters from the Russian Freedom Legion, the Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion have entered the Russian regions “as part of a joint… pic.twitter.com/TYEByWR7sk

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024