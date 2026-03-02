Un bărbat, reținut după ce a comis un omor: Poliția a tras focuri de armă în aer

Un individ a fost reținut, după ce oamenii legii au depistat cadavrul unui bărbat în subsolul unui bloc de locuințe. Cazul ar fi avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani al Capitalei.

Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 61 de ani. Cadavrul acestuia a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge în subsolul unui bloc de locuințe, având o plagă de cuțit în regiunea gâtului.

Ulterior, s-a stabilit că acesta ar fi avut un conflict cu un individ în vârstă de 40 de ani, în urma căruia acesta l-ar fi ucis.

Cuțitarul a fost identificat la scurt timp, iar pentru reținerea acestuia oamenii legi ar fi fost impuși de circumstanțe să efectueze focuri de armă în aer. După ce s-a predat, suspectul a fost dezarmat și a fost reținut pentru 72 de ore, pe numele său fiind inițiat un dosar penal.

Amintim că în acest weekend un alt bărbat a fost omorât de către un tânăr, care l-a atacat cu cuțitul în urma unui conflict, într-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei.