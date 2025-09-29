Siguranța rutieră, sub asediu: mii de abateri și zeci de șoferi beți într-un singur weekend

Traficul rutier din Republica Moldova a fost pus la încercare în acest sfârșit de săptămână, când poliția a documentat peste 4.400 de abateri într-un interval de doar câteva zile. Cifra, considerată alarmantă, reflectă problemele cronice de disciplină în trafic și nivelul redus de responsabilitate al unor participanți la drum.

Printre încălcările cele mai frecvente s-au numărat viteza excesivă, depășirile riscante, folosirea telefonului la volan și ignorarea priorității pietonilor. Situația este agravată de lipsa centurii de siguranță și de defecțiunile tehnice ale multor vehicule aflate în circulație.

Îngrijorător este și faptul că zeci de șoferi au fost prinși conducând în stare de ebrietate, expunându-se pe ei înșiși și pe ceilalți la riscuri majore. Poliția a instalat filtre pe principalele trasee și a desfășurat patrule mixte pentru a identifica și sancționa aceste cazuri.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că aceste abateri nu trebuie tratate ca simple statistici, ci ca semnale clare ale unui fenomen periculos care crește probabilitatea accidentelor grave.

Autoritățile promit măsuri suplimentare: sancțiuni mai aspre, intensificarea controalelor și campanii de informare pentru a responsabiliza șoferii. Obiectivul nu este doar punitiv, ci și preventiv — crearea unei culturi a siguranței în trafic.

Apelul poliției către cetățeni este ferm: respectarea regulilor rutiere nu este o opțiune, ci o condiție de bază pentru protejarea vieților. Fiecare abatere contează și poate face diferența între un drum sigur și o tragedie.