Sindicatele propun creșteri salariale și reforme în sistemul de pensii

Confederația Națională Sindicală din Moldova (CNSM) a înaintat un set de propuneri pentru Programul de activități al Guvernului și un Plan de acțiuni pentru implementarea acestuia.

Printre priorități se numără crearea de locuri de muncă, asigurarea unor salarii decente și majorarea salariului minim la 8.050 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Sindicatele cer, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție socială și perfecționarea mecanismului de pensii.

CNSM insistă pe alinierea legislației muncii, securității și igienei la standardele europene și pe întărirea parteneriatului social prin extinderea domeniului negocierilor colective.

De asemenea, sindicatele au aprobat și transmis Parlamentului și Guvernului un proiect de lege pentru îmbunătățirea mecanismului de furnizare a pensiilor.

Printre măsuri se regăsesc:

includerea în stagiul de cotizare a perioadelor de îngrijire a copiilor de către bunici sau alte rude;

recunoașterea concediului de maternitate, a serviciului militar contractual, a perioadelor de invaliditate temporară și a șomajului;

revizuirea pensiilor pentru persoanele care continuă să lucreze după pensionare;

reducerea vârstei de pensionare pentru femeile cu trei sau mai mulți copii;

introducerea unor facilități fiscale pentru pensionarii vulnerabili.

Potrivit CNSM, aceste măsuri ar urma să contribuie la creșterea nivelului de trai și la reducerea inegalităților sociale.