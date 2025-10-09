Șoferii moldoveni vor plăti două taxe noi pentru drumuri până în 2028

Până în 2028, șoferii din Republica Moldova vor fi obligați să achite două taxe distincte pentru utilizarea infrastructurii rutiere: o taxă pentru deținerea autovehiculului și o taxă pentru circulația pe rețeaua națională de drumuri. Ministerul Infrastructurii lucrează la implementarea noului sistem, care urmărește alinierea Moldovei la standardele europene în materie de finanțare și întreținere a drumurilor. Prima taxă va fi colectată de primării și va fi destinată întreținerii drumurilor locale, în timp ce cea de-a doua va alimenta Fondul Rutier Național, destinat modernizării arterelor principale.

Autoritățile au anunțat că taxa de utilizare a drumurilor va fi monitorizată prin sisteme video amplasate pe principalele artere, pentru a asigura conformarea și o colectare eficientă. Banii colectați vor fi investiți în proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, cu scopul eliminării drumurilor de piatră spartă până în 2030. Planul include reabilitarea și asfaltarea a sute de kilometri de drumuri regionale și locale, pentru a crea o rețea sigură și accesibilă pentru toți participanții la trafic.

Fondul Rutier a atins în prezent un nivel record, depășind 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, o parte semnificativă este deja alocată pentru modernizarea drumurilor regionale și locale, iar noile taxe vor suplimenta bugetul pentru proiectele viitoare. Implementarea sistemului urmează să fie graduală, pentru a permite șoferilor și autorităților să se adapteze la noile reguli.

Experții în infrastructură subliniază că aceste taxe vor contribui la creșterea sustenabilității financiare a drumurilor și la reducerea dependenței de finanțările externe. În plus, colectarea prin camere video va reduce evaziunea și va permite o planificare mai eficientă a lucrărilor de întreținere și modernizare.

În final, autoritățile speră ca sistemul să asigure o gestionare mai transparentă și eficientă a fondurilor pentru drumuri, astfel încât șoferii să circule pe o infrastructură modernă, sigură și bine întreținută, în concordanță cu standardele europene.