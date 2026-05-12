Stația de sortare a deșeurilor din Chișinău prinde contur. Stadiul lucrărilor

Primăria Chișinău anunță că avansează lucrările din cadrul proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, considerat cel mai amplu proiect de infrastructură de mediu din Republica Moldova. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 26 de milioane de euro și vizează modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor din Capitală.

Potrivit prim-adjunctului directorului Î.M. Regia „Autosalubritate”, Ludmila Pavlenco, lucrările se desfășoară concomitent pe ambele loturi ale proiectului.

Reprezentanta întreprinderii municipale a precizat că stația de sortare care este construită la Chișinău reprezintă o infrastructură complexă, dotată cu linii de sortare, platforme betonate și sisteme de tratare a levigatului.

„O stație de sortare nu este un loc unde se adună gunoiul, ci o infrastructură complexă cu linii de sortare, platforme betonate și sisteme de tratare a levigatului. La Chișinău construim conform normelor, cu investiții și responsabilitate”, a declarat Ludmila Pavlenco.

Totodată, autoritățile municipale anunță că lucrările de la fosta gunoiște Ciocana, care fac parte din Lotul I al proiectului, au ajuns la un stadiu de executare de 75%.