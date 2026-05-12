Propunerea Rusiei ca fostul cancelar Schröder să medieze pentru Ucraina, respinsă de Germania și UE. Schroder lucrează pentru Putin

Putin a vrut ca fostul cancelar, care a acumulat ani de zile funcții în companii deținute de Kremlin, să fie reprezentantul european într-o viitoare negociere, arată El Pais, citată de Rador.

La sfârşitul săptămânii trecute, președintele rus Vladimir Putin a evocat posibilitatea ca fostul cancelar german Gerhard Schröder, cu care a menținut întotdeauna o relație strânsă, să acționeze ca mediator în viitoarele discuții dintre Rusia și Uniunea Europeană, care vizează încheierea războiului din Ucraina. Totuşi, această propunere a fost respinsă ferm atât de Bruxelles, cât și de Berlin.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a respins luni propunerea lui Putin de a-l numi pe Schröder reprezentant european în viitoarele discuții cu Moscova. „Nu ar fi foarte prudent să i se acorde Rusiei dreptul de a numi un negociator pentru UE”, a declarat ea înainte de începerea summitului celor 27 de miniștri de Externe ai UE de la Bruxelles. Având în vedere că fostul cancelar german a apărat interesele întreprinderilor de stat rusești, a remarcat politiciana estoniană, ar sta de ambele părți ale mesei negocierilor”.

Guvernul german și-a exprimat, de asemenea, opoziția. Surse guvernamentale din Berlin au relatat duminică că oferta face parte dintr-o serie de propuneri fictive și o binecunoscută strategie hibridă a Moscovei. „Germania și Europa nu vor fi divizate de acest lucru”, au subliniat ele. „Opțiunea negocierii nu este credibilă, deoarece Rusia nu și-a schimbat condițiile. Un prim test de credibilitate ar fi, prin urmare, o prelungire a armistițiului de către Rusia”.

Kremlinul declarase recent că guvernele europene trebuie să facă primul pas, întrucât ele au fost cele care, în 2022, după începerea invaziei Ucrainei, au rupt orice contact cu Moscova.

În Germania, ani de zile, Schröder a fost ținta criticilor din cauza legăturilor sale strânse cu Putin și a colaborării sale cu companiile energetice rusești, toate aflate în sfera de influență a Kremlinului. Aceste critici s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022 și au dus la mai multe moțiuni nereușite pentru excluderea sa din Partidul Social Democrat (SPD). Schröder, în vârstă de 82 de ani, a fost cancelar într-un guvern de coaliție dintre SPD și Verzi din 1998 până în 2005 și a menținut o prietenie personală cu Putin de atunci.