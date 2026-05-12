Agenția de Mediu a suspendat activitatea stației de sortare a deșeurilor din Sângera

Agenția de Mediu a anunțat finalizarea procesului de rectificare a autorizației de mediu emisă pentru compania S.R.L. „PREST ENERGY”, suspendând parțial activitatea stației de sortare și tratare mecanică a deșeurilor amplasată în municipiul Chișinău, orașul Sângera, pe strada Industrială nr. 7.

Potrivit instituției, suspendarea vizează activitatea de sortare și tratare mecanică a deșeurilor de tip R12 desfășurată în cadrul stației.

Astfel, operatorul va avea dreptul să desfășoare doar activitatea de colectare a deșeurilor municipale cu codul 20 03 01 din mai multe localități din municipiul Chișinău și suburbii, inclusiv Sângera, Dobrogea, Revaca, Floreni, Colonița, Băcioi, Brăila, Străisteni, Suruceni, Trușeni, Dumbrava și Malcoci.

Agenția de Mediu precizează că deșeurile colectate vor trebui transportate direct și integral către operatori autorizați, fără a fi descărcate, tranzitate sau procesate prin stația de sortare din Sângera.

Instituția menționează că reluarea activității de sortare va fi posibilă doar după efectuarea unui nou control de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care va trebui să confirme respectarea standardelor tehnice și de construcție.