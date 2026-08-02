Statul își propune să majoreze cheltuielile pentru apărare la 1% din PIB până în 2030

Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în Programul de implementare a Strategiei naționale de apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare Guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB.

Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructura strategică și securitatea cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea Armatei Naționale.

În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale.

Programul include, de asemenea, modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea Armatei Naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi.