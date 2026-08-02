Cum comentează Renato Usatîi intenția lui Emilian Crețu de a candida la funcția de președinte al țării: „Va fi o campanie interesantă”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a comentat declarațiile influencerului Emilian Crețu privind o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale. Parlamentarul spune că o astfel de candidatură ar face campania electorală „mai interesantă” și a ironizat concurenții din scrutinul precedent.

„O să fie o campanie interesantă, cel puțin, dacă o să candideze Emilian Crețu. Căci aceștia pe care i-am avut data trecută sunt cu fețe triste parcă 20 de ani nimeni nu le-a dat de mâncare”, a declarat Usatîi pentru presă.

Actorul și influencerul Emilian Crețu spune că ia în calcul o eventuală candidatură la funcția de președinte al Republicii Moldova, însă deocamdată nu a luat o decizie. Solicitat să comenteze afirmațiile actorului, speakerul Igor Grosu a menționat că nu a discutat cu acesta despre o posibilă candidatură.

În ianuarie 2026, actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a dezvăluit motivele pentru care a refuzat invitația președintei Maia Sandu de a candida pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 2025, afirmând că nu a simțit că este momentul potrivit pentru a intra în politică. Potrivit acestuia, persoanele publice invitate anterior pe listele electorale au avut mai degrabă un rol „de fațadă”. La acel moment, Crețu a vorbit și despre o funcție pe care și-ar fi dorit să o dețină în Guvern.