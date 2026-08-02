VIDEO: Conflict în centrul Capitalei: Câteva persoane s-au luat la bătaie

Un conflict între mai multe persoane, care ar fi fost sub influența alcoolului, s-a produs în seara zilei de ieri în centrul Chișinăului.

Imaginile video apărute pe rețelele sociale surprind momentul în care doi bărbați își împart pumni, iar în timpul conflictului, unul dintre bărbați a ieșit chiar pe partea carosabilă, punându-și viața în pericol.

Din imaginile publicate se vede că la fața locului au intervenit polițiștii, care au încercat să calmeze spiritele și să aplaneze conflictul. Cu toate acestea, unul dintre participanți a avut un comportament agresiv inclusiv față de oamenii legii.

Într-un alt video se observă că unul dintre cei implicați în altercație a suferit răni ușoare.

Deocamdată, nu este clar ce a provocat conflictul și nici starea persoanelor implicate sau despre eventualele măsuri întreprinse în acest caz.