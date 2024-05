Sub administrația Fritz s-a pierdut o finanțării de milioane de euro pentru Spitalul de Copii ‘Louis Țurcanu’

Ambulatoriul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, prevăzut să funcționeze în clădirea de la bulevardul Republicii nr. 6 a rămas fără finanțare din cauza incompetenței administrației conduse de Dominic Fritz.

Deși avea câteva luni la dispoziție să pregătească actele, municipalitatea a reușit aprobarea lor în chiar ultimul moment, recent, în ședință extraordinară de îndată, convocată de executiv la ora 10.00. Cu toate acestea, la ora 15.00 aplicația de depunere de pe platforma noului sistem informatic pentru fondurile nerambursabile 2021-2027, https://mysmis2021.gov.ro/, s-a închis, iar declarația unică a aplicantului Municipiul Timișoara nu a fost încărcată, potrivit Pressalert.ro. În februarie 2023, primarul Timișoarei lăuda inițiativa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu”, care solicita clădirea de pe B-dul Republicii nr. 6. „Este o inițiativă bună a Spitalului Țurcanu și vom propune consilierilor locali să ne susțină în acest demers, pentru a pune în valoare un spațiu aflat chiar în centrul orașului, dar pentru care nu avem, în clipa aceasta, o sursă de finanțare pe care să o alocăm. Bineînțeles, transmiterea în administrare a spațiului respectiv se va face doar condiționată de realizarea acestei investiții”, transmitea primarul Dominic Fritz.

Spațiul are o suprafață totală de 241.41 de metri pătrați și urma să fie transformat în ambulatoriu cu cabinete de kinetoterapie, recuperare, urologie și nefrologie, practic o extindere a activităților medicale ale spitalului, cu spitalizare de zi, punct de recoltare analize, spații pentru studenți și rezidenți. Spitalul a preluat clădirea aflată în stare avansată de degradare, și s-a apucat de lucru în vederea reabilitării și refuncționalizării acestuia, de câteva luni fiind în pregătire un proiect pentru reabilitare și dotări. Consultantul, care s-a ocupat până acum de toate proiectele spitalului, a depus toate documentele până la ora 15.00, cum se poate observa în fotografie, Declarația unică a Primăriei, care trebuia să ajungă direct în platformă, nu a fost depusă de reprezentanții municipalității.

HCL-urile intrate ieri pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Timișoara aveau în raportul de specialitate și în referat informația certă referitoare la perioada de depunere a documentelor: "În perioada 12 ianuarie 2024 – 30.05.2024 este activ apelul pentru pentru depunerea proiectelor de „Investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie (…) În cadrul acestui apel de proiecte, sprijinul oferit este exclusiv sub formă de grant. Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile a proiectului: 19.890.353,04 lei. Valoarea totală (eligiblă+neeligibilă): 19.890.353,04 lei. Valoare contribuție proprie Lider de parteneriat – S.C.U.C. „Louis Țurcanu": 0 lei , Valoare contribuție proprie Partener – U.A.T. Municipiul Timișoara: 397.807,06 lei (2%)". Echipa de la spital împreună cu consultantul, cu care unitatea medicală a câștigat până acum proiecte de peste 10 milioane de euro, a lucrat câteva luni pentru a pregăti toate materialele necesare. Culmea este că termenul de depunere a fost prelungit cu o lună, din aprilie la finalul lunii mai. Managerul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu", medicul Ovidiu Adam, spune că proiectul este ratat, așa cum este ratată și posibilitatea reabilitării clădirii aflate într-o stare de degradare. „Rezolvarea problemei depindea complet de acești bani care însemnau patru milioane de euro, dintre care 98% fonduri europene și 2% contribuția municipalității. Două milioane de euro erau pentru reabilitare și celelalte două milioane pentru dotări. Este al doilea proiect ratat, după ce acum un an a mai fost pierdută o finanțare de la Ministerul Sănătății", a declarat Ovidiu Adam. Ratarea scandaloasă a finanțării de patru milioane de euro vine în contextul în care administrația Dominic Fritz nu a reușit în patru ani să finalizeze decât 2% din noul corp de clădire al spitalului de copii care a fost preluată la începutul mandatului la 96% gata.

