Tânăr din Ucraina, reținut la Bălți. A încercat să înșele o femeie de 73 de ani

Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut un tânăr de 21 de ani, cetățean al Ucrainei, bănuit că ar fi implicat într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 24-26 iunie, mai multe persoane ar fi contactat telefonic o femeie de 73 de ani din Bălți. Acestea s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale și ai Poliției și au încercat să o convingă să transfere 8.930 de dolari SUA, sub pretextul că banii urmau să fie „protejați”.

Femeia a anunțat la timp autoritățile, iar poliția a organizat o operațiune specială. Suspectul a fost reținut în flagrant, în momentul în care urma să primească banii.

Tânărul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru tentativă de escrocherie comisă de un grup criminal organizat.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.