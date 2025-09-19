Tancuri și soldați pe străzile României: exercițiu NATO de amploare

Românii vor vedea în următoarea perioadă convoaie militare, tancuri și sute de vehicule blindate traversând țara. Motivul: un exercițiu NATO de mari dimensiuni, la care participă mii de soldați străini. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, le cere oamenilor să nu se sperie și subliniază că România este în continuare pe timp de pace.

Începând cu 20 octombrie și până pe 13 noiembrie, România va găzdui un exercițiu militar internațional care presupune dislocarea a aproximativ 5.000 de soldați și între 800 și 900 de mijloace mecanizate. Deplasarea trupelor aliate către țara noastră a început deja.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România a început. În 20 octombrie va începe acest exercițiu, până în 13 noiembrie.

Va fi în mai multe poligoane din România, vor fi aliați din mai multe țări. Bineînțeles, principali sunt aliații francezi, care sunt staționați permanent la Cincu”, a explicat ministrul Moșteanu.

Ministrul a subliniat că acest exercițiu NATO va implica un efort considerabil din partea Franței.

Principalele poligoane unde vor avea loc antrenamentele sunt Cincu și Smârdan, dar vor fi desfășurări de trupe și la Capu Midia și Babadag.

Întrebat dacă România este pregătită în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, Moșteanu a ținut să facă o distincție clară:

„Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război și toate deciziile care se iau acum în Ucraina sunt decizii de război. Noi suntem o țară pe timp de pace.

Și noi, și celelalte țări, chiar dacă suntem pe flancul de est, nu suntem în război. Dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi și nici nu ar fi de înțeles.

Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim pentru provocările care există și care cu siguranță vor continua.”

Moșteanu a precizat că decizia organizării acestui exercițiu a venit imediat după evenimentele din Polonia, fiind anunțată de Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

„Ținem aproape cu aliații noștri și ne pregătim în continuare pentru a putea descuraja și pentru a putea apăra teritoriile NATO, ținând cont de diferențele fundamentale: nu suntem în război”, a mai spus ministrul.