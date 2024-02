tehnica laserului prezentă în anul 713 d.Hr?

Ishi-no-Hoden reprezintă un monument enigmatic din Japonia, având forma unei structuri megalitice care amintește de un televizor, cu o înălțime de aproximativ 6 metri și o masă impresionantă de 500 de tone. Această construcție monumentală de piatră dă impresia că levitează deasupra unui iaz situat în orașul Takasago, din prefectura Hyogo. Cu o prezență misterioasă și impunătoare, acest monument atrage curiozitatea și fascinează prin aspectul său unic și prin misterul care îl înconjoară.

Ishi-no-Hoden (în traducere „Sala comorilor de piatră”) este unul dintre cele mai mari și mai vechi puzzle-uri atât din istoria Japoniei, cât și din arheologie. Este un megalitic colosal situat în regiunea Kansai, prefectura Hyogo, la aproximativ 100 de kilometri de Asuka. Sculptată în hialoclastita, un tip de piatră hidratată bogată în sticlă vulcanică neagră, formată în timpul erupțiilor vulcanice subacvatice sau subglaciare de acum 70 de milioane de ani, Ishi-no-Hoden este una dintre cele trei pietre cele mai misterioase sau „ciudate” din Japonia. Celelalte două sunt Ama no Sakahoko și Yonku no Shinkama. Ama no Sakahoko, potrivit legendei, este o suliță plantată pe vârful muntelui Takachihonomine, în provincia Miyazaki, chiar de către zeii Izanagi și Izanami, creatorii insulelor, râurilor, mărilor, vegetației și vieții umane din arhipelagul japonez.

Yonku no Sinkama constă în patru cuve de piatră de la Okama Shrine din orașul Shiogama, prefectura Miyagi, ale căror ape, se spune, nu se revarsă niciodată, nu stropesc , nu se usucă niciodată și își schimbă culoarea în anumite situații, cum ar fi atunci când au loc cutremure.

Piatra Ishi-no-Hoden are o înălțime de 5,6 metri, o lățime de 6,5 metri, o adâncime de 7,5 metri și cântărește 500 de tone. Acest lucru o face mai mare decât oricare dintre pietrele folosite la construcția Marii Piramide din Giza. Zona muntoasă în care se află piatra se numește Hodenyama, şi găzduiește o carieră veche din care piatra Yongsan a fost extrasă timp de secole. Piatra Yongsan a fost folosită ca material pentru sarcofage și poduri de piatră. Excavatoare, macarale și utilaje mari continuă să extragă această piatră, care este încă folosită ca material de construcție. Misterul lui Ishi-no-Hoden Misterul lui Ishi-no-Hoden constă în a răspunde la întrebarea cum a fost sculptat. În sit nu au fost găsite unelte de piatră, nici inscripții sau gravuri de orice fel care să indice procesul, cine l-a construit și în ce scop, scrie gadgetreport.ro. Existența pietrei este consemnată în Harima Fudoki (o veche consemnare istorică despre provincia Harima, compilată începând cu anul 713 d.Hr.). Se spune că Harima Fudoki ar fi fost creat de Mononobe no Moriya în epoca prințului Shotoku (574-622 d.Hr.), cunoscut și sub numele de Prințul Umayado sau Prințul Kamitsumiya, un politician semi-legendar și influent din perioada Asuka (538-710). Cu toate acestea, în înregistrarea propriu-zisă, detaliile exacte ale Ishi-no-Hoden nu sunt confirmate și nici nu se oferă un motiv pentru care construcţia a fost realizată. Înregistrările din istoria orașului Takasago confirmă faptul că Ishi-no-Hoden era deja un loc bine cunoscut în perioada Nara (710-794 d.Hr.). Philipp Franz von Siebold (1796-1866), medicul, botanistul, naturalistul și exploratorul german care a călătorit în Japonia, pe atunci izolată, și care a introdus medicina occidentală în această țară, s-a oprit la locul unde se află piatra în timpul călătoriei sale de la Nagasaki la Edo (cunoscut în prezent sub numele de Tokyo) în 1826. El a făcut schițe detaliate ale Ishi-no-Hoden, pe care le-a publicat în primul volum al cărții sale Nippon, o lucrare etnografică și geografică bogat ilustrată despre Japonia. Piatra a fost tăiată aproape perfect, parcă cu ajutorul unui laser. O varianta controversată: imită Ishi-no-Hoden o navă extraterestră? La prima vedere, suprafața megaliticului, destul de uzată de timp, cu anumite părți rupte, pare să fi fost cioplită în mod brutal și artistic, dar nu există urme de lovituri date de topoare de piatră, dălți sau alte unelte manuale. Lipsa acestor urme în rocă ar putea indica utilizarea unor „mașini” necunoscute sau a unor instrumente sofisticate? Există o secțiune în formă de prismă, ca și cum ar fi un cristal de cuarț, tăiată pe una dintre laturile verticale, ceea ce sugerează că monumentul ar fi putut fi întors în jos pe această parte. Iar când îl privești din lateral, nu poți să nu te gândești cât de mult seamănă cu un televizor vechi sau cu un monitor de calculator CRT. Amintiri din viitor? Canelurile de pe laturi și cele două zone scobite care nu sunt vizibile pe partea superioară plană, ascunse sub copacii care au crescut pe ele, fac legătura între Ishi-no-Hoden și o altă piatră misterioasă japoneză, Masuda-no-iwafune. Această piatră megalitică este cioplită dintr-un singur bloc de granit de aproximativ 800 de tone, sculptat în vârful unui deal în mijlocul unui cartier rezidențial din satul Asuka, Nara. Are aceleași caneluri pe laturile sale și aceleași două cavități, care sunt, în acest caz, vizibile în partea superioară aplatizată a pietrei. Întreaga structură a lui Ishi-no-Hoden a fost proiectată ingenios pentru a arăta ca și cum ar pluti deasupra unui iaz, de aceea este numită și Uki-Ishi („Piatra plutitoare”). Potrivit susținătorilor teoriei extratereștrilor antici, Ishi-no-Hoden ar putea reprezenta de fapt un fel de navă spațială sau un vehicul antigravitațional. Consiliul municipal Takasago, împreună cu Laboratorul de istorie al Universității Otemae, a efectuat studii asupra lui Ishi-no-Hoden în 2005-2006. Au fost efectuate măsurători tridimensionale și au fost analizate și caracteristicile rocilor din jur. Din nefericire, arheologii și istoricii tradiționali nu au reușit să vină cu alte ipoteze cu privire la ce unelte au fost folosite pentru a sculpta piatra și de ce a fost creată. Nu putem fi siguri decât că Ishi-no-Hoden a fost realizată de o civilizație tehnologic dezvoltată și suficient de avansată care nu a avut nicio dificultate în a ciopli sute de tone de rocă. Un lucru si mai interesant este că în Ishi-no-Hoden din Japonia se regăsesc modele geometrice și semnificații implicite similare cu cele ale altor monumente din întreaga lume. Ceea ce este cu adevărat bulversant, având în vedere că Japonia a fost complet izolată de restul lumii.

