Tihanovskaia: Prigojin, este un ”criminal” căruia ”nu i se va simţi lipsa”

Opozanta lui Alekasandr Lukașenko, Svetlana Tihanovskaia, a declarat miercuri, 23 august, că şeful Wagner, Evgheni Prigojin, este un ”criminal” căruia ”nu i se va simţi lipsa”, după ce avionul care îl transporta s-a prăbuşit în Rusia, conform News.ro.

”Nimeni din Belarus nu-i va simţi lipsa criminalului Prigojin. El a fost un criminal şi ar trebui să fie amintit ca atare”, a declarat Tikhanovskaia pe contul său de Twitter, precizând că ”moartea sa ar putea desfiinţa prezenţa Wagner în Belarus”, ţară aliată a Moscovei.

The criminal Prigozhin won’t be missed in Belarus. He was a murderer & should be remembered as such. His death might dismantle Wagner’s presence in Belarus, reducing the threat to our nation & neighbors. No one should trust Lukashenka’s “security guarantees” or any of his deals.

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 23, 2023