Toate sondajele, oficiale și neoficiale, arată că PAS se prăbușește. Opoziția unită poate răsturna regimul galben

SONDAJ. Patru forțe politice ar ajunge în Parlament – două partide și două blocuri electorale, arată datele sondajului de opinie publică realizat la comanda Institutului Republican Internațional, publicat de canalul de telegram Radar Politic. „Conform unui sondaj IRI (date culese până pe 2 septembrie), intenția de vot ar fi următoarea:

BEP – 32%

PAS – 29,8%

Partidul Nostru – 13%

Blocul Alternativa – 9%

Partidul Democrația Acasă – 3,8%

Olesea Stamate, candidat independent – 1,3%

Datele nu includ stânga Nistrului și diaspora”.