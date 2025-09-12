ActualitatePolitică
Toate sondajele, oficiale și neoficiale, arată că PAS se prăbușește. Opoziția unită poate răsturna regimul galben
SONDAJ. Patru forțe politice ar ajunge în Parlament – două partide și două blocuri electorale, arată datele sondajului de opinie publică realizat la comanda Institutului Republican Internațional, publicat de canalul de telegram Radar Politic. „Conform unui sondaj IRI (date culese până pe 2 septembrie), intenția de vot ar fi următoarea:
BEP – 32%
PAS – 29,8%
Partidul Nostru – 13%
Blocul Alternativa – 9%
Partidul Democrația Acasă – 3,8%
Olesea Stamate, candidat independent – 1,3%
Datele nu includ stânga Nistrului și diaspora”.
Dap uǎi. Trec niște pobediști pe locul 2 ca să facă loc pe primul loc altor pobediști de rit mai curat și mai învârtoșat, moscǎlia în inimi și în simțiri; moscǎlia în tot și în toate. Dacă se confirmă la alegeri această tendință o să mai intrați voi în UE când o zbura porcul. Despre reUnire nici măcar nu o să se mai aducă vorba. Când ești pobedist de mic…