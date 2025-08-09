Tofilat, după ce Cancelaria de stat a anulat licitația pentru festivități în PMAN: Vor contracta vreo firmă de-a galbenilor cu 9 milioane

Fostul șef al Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, critică dur decizia Cancelariei de Stat de a anula licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, în pofida faptului că trei companii au propus oferte, două dintre ele mult mai ieftine decât suma preconizată de autorități. „Cică nu poți organiza ca lumea cu numai 6 milioane lei. Ce contează că ofertanții sunt companii cu experiență vastă și echipament propriu? O oarecare Tatiana Cucuietu știe mult mai bine cât costă organizarea evenimentelor. Să îndemnăm semidocții galbeni să fure mai cu spor, că prinde bine la integrat în Europa”, a scris Tofilat, pe rețele.

De fapt, alde gov.md procedează pe bunul plac cam în toate concursurile și licitațiile care le-am urmărit. Să îndemnăm semidocții galbeni să fure mai cu spor, că prinde bine la integrat în Europa. Iar noi să nu uităm de a sesiza procuratura, după ce aceeași Tatiana Cucuietu (sau vreun alt impresar cu renume de la etajul 6) va contracta vreo firmă de-a galbenilor cu 8-9M prin negocieri directe. Poate le-a veni și procurorilor inspirația, dacă nu acum, măcar după alegeri”, a scris Oleg Tofilat.