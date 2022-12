Tot aparatul „Moldovagaz”, filiala „Gazprom”în Moldova, va fi întreținut de cetățenii din dreapta Nistrului, în pofida faptului că tot gazul rusesc va ajunge în Transnistria

S.A. „Energocom” devine cel mai important jucător pe piața gazelor din Republica Moldova, după ce tot volumul de gaze livrate de „Gazprom” ajunge deja în Transnistria. Totuși, acest lucru nu înseamnă că „Moldovagaz”, unde „Gazprom” deține pachetul majoritar de acțiuni, nu-și mai are rostul. Compania controlată de ruși va continua să încaseze bani de la cetățenii de pe malul drept al Nistrului, scrie Ziarul Național.

Astăzi, fiind întreba, în cadrul unei conferințe de presă, care mai este rolul companiei „Moldovagaz”, în condițiile în care „Energocom” va procura în următoarele patru luni volumele de gaze destinate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului, vicepremierului Andrei Spînu a declarat că filiala „Gazprom” încă deține rețelele de distribuție a gazelor și nu poate fi scoasă din joc.

„Energocom” este cel mai important jucător pe piața angro de energie electrică și gaze. Dar să nu uităm că rețeaua de distribuție, rețeaua de transport și furnizarea este încă la „Moldovagaz”. „Energocom” nu are nici capacitatea fizică, nici organizațională, administrativă să încheie contracte de livrare a gazului cu toți consumatorii. „Energocom” nu are capacitatea să trimită facturi la toți consumatorii. „Enegocom” nu are specialiști tehnici sau echipe mobile, care să asigure rețeaua de distribuție. E nevoie de timp pentru asta. De aceea, pe piața angro, „Energocom” rămâne și este cel mai important jucător, iar distribuția, transportul și furnizarea încă sunt controlate de „Moldovagaz”. Și noi vom întreprinde toate acțiunile ca, indiferent de acest lucru, gazul să ajungă la consumatori”, a explicat Spînu.

Vă amintim că reprezentanții Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) au decis pe 19 octombrie curent să ofere, prin intermediul „Energocom”, un credit de peste un miliard de lei companiei „Moldovagaz”, care urma să plătească consumul de gaze pentru luna septembrie și avansul pentru octombrie.

Prim-ministra Natalia Gavrilița declara atunci că Guvernul s-a asigurat atunci când a decis să ofere acest împrumut „Moldovagaz”, companie controlată de „Gazprom”. Astfel, dacă împrumutul de 1,05 miliarde de lei pe care „Energocom” îl oferă „Moldovagaz” nu este restituit până la 1 mai 2023, statul preia rețele de transport al gazelor naturale.

