Tot mai aproape de pușcărie ?! Dosarul Energocom-Dodon. Procurorii pretind că au găsit probe care dovedesc caracterul prejudiciabil al contractului de achiziție a energiei electrice

Procuratura Generală (PG) a anunțat marți, 9 august, că a terminat acțiunile de urmărire penală pe episodul incriminat ex-președintelui Igor Dodon, vizat în cadrul cauzei penale, denumit generic „Energocom”. Acestuia i se incriminează săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, în perioada anilor 2008-2009, atunci când a deținut funcția de prim-viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului, fiind stabilite prejudicii statului de 12 milioane de lei. Reprezentanții PG au precizat că învinuitul și apărătorii săi s-au prezentat în fața procurorilor, unde au fost informați în modul prevăzut de lege despre finisarea acțiunilor de urmărire penală.

Prin urmare, după aducerea la cunoștință lui Igor Dodon și apărătorilor săi despre finisarea urmăririi penale, s-a stabilit un grafic cu privire la locul și termenul în care aceștia pot lua cunoștință de materialele urmăririi penale.

În cadrul acestui dosar penal, lui Igor Dodon i se incriminează săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, de o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui grup criminal organizat.

Menționăm că, învinuirea formulată fostului șef de stat se referă la acțiunile acestuia din perioada anilor 2008-2009, atunci când a deținut funcția de prim-viceprim-ministru, ministru al economiei și comerțului.

Mai exact, acesta este învinuit că, deținând funcția de ministru al Economiei și Comerțului, în perioada lunii mai 2008 a semnat avizul care a favorizat încheierea de către directorul general al SA „Energocom” cu o companie străină din Ungaria, a unui contract privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova, în volum de 2.320.000.000 kw/h, pentru perioada lunilor mai 2008 – iunie 2009, contrar prevederilor legale ce viza la acel moment activitatea autorității publice centrale de administrare a energeticii în persoana Ministerului Economiei și Comerțului și în special atribuțiile funcționale al Ministrului Economiei și Comerțului.

Astfel, potrivit prevederilor contractului încheiat cu compania străină, prețul energiei electrice pentru perioada lunilor mai-septembrie 2008 inclusiv, a constituit 0,053 dolari SUA pentru 1 kw/h, și respectiv de 0,058 dolari SUA pentru 1 kw/h pentru energia electrică livrată în perioada de timp cuprinsă între lunile octombrie 2008 – iunie 2009 inclusiv, deși SA „Energocom” avea deja negociate și încheiate două contracte de furnizare a energiei electrice la un preț mai ieftin cu 29%.

„Urmare a acțiunilor nominalizate, statului în persoana SA ,,Energocom” i-au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari în valoare de 11.927.173 de dolari SUA, echivalentul a 123.957.916 de lei, mijloace bănești care au fost transferate ulterior pe conturile unor companii offshore”, a subliniat Procuratura Generală.

În acest context, Procuratura Generală a amenționat că, în cadrul urmăriri penale au fost obținute probe, care dovedesc caracterul prejudiciabil al contractului de achiziție a energiei electrice nominalizat supra, încheiat în detrimentul intereselor statului, și anume existența la acel moment a contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate de către ЗАО ,,Молдавская ГРЭС” cu agenți economici din străinătate la prețuri mult mai mici decât prețul de achiziție a energiei electrice de către SA „Energocom” de la companie străină din Ungaria, energiei electrică care era livrată prin rețelele electrice al R. Moldova în baza unui contract de agent dintre SA „Energocom” în calitate de Executor și ЗАО ,,Молдавская ГРЭС” în calitate de client.

„Concomitent, aceste acțiuni au dus la majorarea tarifelor la energia electrică, afectând drepturilor consumatorilor finali, cetățeni ai Republicii Moldova. Precizăm că, episodul încriminat lui Igor Dodon a fost disjuns într-o procedură separată din dosarul de bază.

Totodată, aferent subiectului investigat, concretizăm că, urmărirea penală continuă în privința unor persoane fizice, companii străine, înregistrate în zone offshore, pe contul cărora au fost transferate o parte din mijloacele financiare rezultate din contractul privind procurarea energiei electrice de către SA „Energocom”, unele dintre care sunt parte a grupului criminal organizat condus de Vladimir Plahotniuc, prin intermediul persoanelor sale de încredere, inclusiv Vladimir Andronachi, care sunt beneficiarii finali a unei părţi din mijloacele financiare obținute din „schema cu energia electrică”.

La fel, investigațiile penale în continuare vizează și transferurile mijloacelor bănești din „schema cu energia electrică” efectuate în contul unui partid politic din Republica Moldova, persoane fizice și companii afiliate unor persoane cu funcții de rang înalt în stat”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Generale.

Amintim că, anterior, Igor Dodon se arăta convins că nu vor fi găsite probe împotriva sa, acuzând presiune.

„Au luat decizia să meargă și pe acest dosar pentru că nu le reușește, probabil, pe celelalte câteva capete de acuzare, adică nu găsesc probe. Astfel, au hotărât să preseze și să meargă mai activ pe acest dosar. Nu au nicio șansă și ei știu (…) Comparativ cu ceea ce face actualul ministru al Infrastrucurii (n.r: Andrei Spînu), acum 14 ani noi am procurat energia electrică mai ieftin decât multe țări din regiune. Eu cred că dacă pe acel caz de 14 ani în urmă au hotărât să mă facă învinuit, atunci pe cazurile recente și pe cele de anul trecut: procurarea gazului neclar de unde, energia electrică prin acorduri secrete, atunci conducerea de vârf a țării și actualul ministru trebuie să fie puși sub învinuire în fiecare zi. Cred că ministrul va fi pus sub învinuire mai târziu”, a comentat anterior Dodon.

