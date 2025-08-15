Trădarea de țară în ruble se măsoară: Irina Vlah și Victoria Furtună, o nouă vizită la Moscova după „instrucțiuni”

În preajma campaniei electorale, pro-rusele Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi mers într-o nouă vizită la Moscova după „instrucțiuni”. Cele două politiciene au fost surprinse în Aeroportul Chișinău în timp ce reveneau din „deplasare”.

Liderul Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, președinta „Moldova Mare, Victoria Furtună, au călătorit în același avion, care zburase din Istanbul până la Chișinău. Cele două au fost la Moscova, cu escală în Turcia.

Irina Vlah și Victoria Furtună au ieșit separat din Aeroport. Președinta Inima Moldovei, fiind întrebată cu ce scop a fost la Moscova, a declarat că are dreptul la viață privată, fără a da detalii.

În ceea ce o privește pe Victoria Furtună, aceasta a negat că ar fi fost la Moscova, declarând că a mers într-o călătorie la Istanbul. Nici una, nici alta nu erau însoțite de membri ai familiei.

În luna martie 2025, Victoria Furtună s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov. Întâlnirea a fost folosită ca prilej pentru a promova ideea că „Rusia rămâne un jucător-cheie în politica și economia mondială”, atunci când „vechile ordine” se destramă. Nu este clară însă poziția sa în această ecuație diplomatică, așa cum Furtună nu mai deține nicio funcție oficială, iar scorul său la scrutinul prezidențial a fost de 4,45 la sută din sufragii.

Furtună a apărut în centrul atenției publice după ce a plecat cu scandal din Procuratura Anticorupție. Deși s-a declarat independentă în campanie, au existat mai multe indicii că ar fi susținută de oligarhul Ilan Șor. Mesajele sale electorale s-au bazat pe narațiuni pro-rusești.

„Sunt sigură că doar prin eforturi comune putem construi un parteneriat solid și benefic pentru ambele țări. Lumea e prea mică pentru noi bariere. Moldova și Rusia trebuie să privească spre viitor, nu să trăiască în trecut. Moldova nu caută dușmani. Neutralitatea și independența nu înseamnă alegerea între Est și Vest. Înseamnă dreptul de a lua decizii fără presiuni, fără amenințări, fără scenarii impuse din exterior”, se arată în mesajul scris de Furtună.