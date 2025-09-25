Trădătorul Iurie Roșca va sta la închisoare 4 ani 

Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea ex-vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. „În rest, sentința a fost menținută fără modificări”, precizează Procuratura Anticorupție.

La 2 august 2024, prima instanță l-a recunoscut vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, dispunând o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus confiscarea din contul condamnatului, în folosul statului, a sumei de 227 mii de dolari SUA, convertiți în moneda națională conform cursului din ziua executării sentinței, fiind menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.

„Potrivit investigațiilor, în decembrie 2009, ex-viceprim-ministrul Republicii Moldova ar fi solicitat, pentru sine, suma de 1 milion de euro de la administratorul unei persoane juridice. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va influența președintele Curții Supreme de Justiție în vederea admiterii unui recurs depus de compania respectivă împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Economice – recurs formulat de către denunțător.

Decizia este executorie și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării integrale a hotărârii”, precizează oamenii legii.

Potrivit PA, ex-vicepreședintele Parlamentului RM a părăsit teritoriul Republicii Moldova până la pronunțarea sentinței de condamnare, termenul executării pedepsei urmând a fi calculat din data reținerii acestuia.