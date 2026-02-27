VIDEO: Traseul M5, care leagă municipiul Bălți de vama Criva, a devenit extrem de periculos

Șosele distruse după iarnă și promisiuni care întârzie să se transforme în asfalt de calitate. Pe traseul național M5, care leagă municipiul Bălți de vama Criva, șoferii fac slalom printre gropi și spun că riscă zilnic accidente. Autoritățile promit reparații, dar, deocamdată, soluția rămâne asfaltul rece.

Aceste imagini nu sunt de pe frontul din estul Ucrainei. Sunt de pe traseul național M5, una dintre cele mai circulate artere din nordul Republicii Moldova.

Drumul care ar trebui să facă legătura dintre municipiul Bălți și vama Criva a devenit, spun șoferii, un test zilnic de rezistență pentru mașini și nervi. Șoferii spun că achită taxe, impozite, accize la carburanți, dar circulă pe drumuri care cedează la primul îngheț serios.

„Drumul este foarte rău, sunt găuri peste găuri. Eu deja am cumpărat două anvelope. Cine o să-mi întoarcă acești bani? Unde sunt banii pe care noi îi plătim pentru drumuri?”, a spus un șofer.

„Dacă încerci să ocolești groapa, pe contrasens îți vine mașina. Ai de ales: ori groapa, ori mașina. Se întâmplă accidente”, a spus un șofer.

„A fost făcut necalitativ. Când a dat gerul, s-a văzut toată calitatea drumurilor și cum se face la noi”, a spus un șofer.

Acum câteva luni, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a promis că din 2026 traseul Bălți–Criva va fi renovat. Până atunci însă, realitatea din teren rămâne aceeași: gropi, peticiri și intervenții provizorii.

Între timp, în raionul Râșcani, muncitorii au fost surprinși plombând gropile chiar în ziua vizitei ministrului.

„Când e vremea favorabilă, ne stăruim să le acoperim cumva. Avem sunete că sunt mașini accidentate prin aceste borți, dar asta este”, a declarat Simion Gusacinschi, inginer-șef, S.A. „Drumuri Râșcani”.

„Dar asta este” – o formulare care nu-i încălzește deloc pe șoferi. Problemele nu ocolesc nici municipiul Bălți. Pe lângă gropile vechi, au apărut altele noi.

„Asfaltul e necalitativ. Nu doar la noi, și la Chișinău e același lucru”, a spus un șofer.

„Foarte rele. Nu doar în ultima perioadă, și înainte nu erau cele mai bune”, a spus un șofer.

Administrația municipiului spune că lucrările de plombare sunt în desfășurare de trei săptămâni și că până la sfârșitul săptămânii curente cele mai periculoase gropi vor fi acoperite cu asfalt rece care rezistă, de regulă, până la următoarea schimbare de temperatură.

„Lucrăm cu asfalt rece. Sperăm că vom primi încă 15 tone și vom plomba cele mai adânci gropi, care prezintă pericol pentru siguranța circulației”, a declarat Vitalie Balan, viceprimar de Bălți.

Datele europene confirmă amploarea problemei. Potrivit raportului privind rețeaua TEN-T, doar 9% din drumurile principale din Republica Moldova sunt considerate bune. Peste jumătate sunt într-o stare proastă, iar pe rețeaua secundară, mai mult de 60% dintre drumuri