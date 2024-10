Medicii au prezentat un nou plan de tratament „remarcabil” pentru cancerul de col uterin, care reduce riscul de deces cu 40 %. Acesta reprezintă cel mai mare progres înregistrat în ultimii 25 de ani în lupta împotriva acestei boli, informează The Guardian.

Cancerul de col uterin este al patrulea cel mai des întâlnit tip de cancer în rândul femeior, la nivel mondial, cu aproximativ 660.000 de cazuri noi și 350.000 de decese în fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Multe dintre persoanele afectate se află în jurul vârstei de 30 de ani și, în ciuda progreselor privind tratamentele, cancerul reapare în 30% din cazuri. Noul plan de tratament a fost testat pe pacienți recrutați pe parcursul a 10 ani, care provin din Marea Britanie, Mexic, India, Italia și Brazilia. Acesta implică o scurtă cură de chimioterapie, care are loc înainte ca pacientele să fie supuse chimioradierii, tratamentul standard pentru cancerul de col uterin, care implică o combinație de chimioterapie și radioterapie. În cadrul cercetării conduse de University College London, s-a raportat că rezultatele etapei a treia a studiului clinic au arătat o reducere cu 40% a riscului de deces din cauza bolii și o reducere cu 35% a riscului de reapariție a cancerului în termen de cel puțin cinci ani. Rezultatele studiului au fost publicate în jurnalul Lancet. Mary McCormack, cercetătorul principal al studiului de la UCL, a declarat că descoperirea a fost cea mai importantă inovație în tratarea cancerului de col uterin, de la sfârșitul secolului trecut. „Acesta este cel mai mare progres în ceea ce privește supraviețuirea bolii, de la adoptarea chimioradioterapiei, în 1999”, a spus ea. Abbie Halls, care a fost diagnosticată cu cancer de col uterin când avea 27 de ani, este una dintre femeile care au beneficiat de noul regim de tratament. „Am scăpat de cancer de peste nouă ani și nu sunt sigură că aș fi aici fără tratamentul pe care l-am primit”, a declarat femeia. „Sunt fericită că am putut juca un rol în avansarea cercetării, care sper că va salva viața multor alte femei în anii următori”.

