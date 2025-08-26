„Trei ani de detenție ilegală”. Promolex a lansat campania „Libertate pentru Vadim Pogorlețchi”, prin care cere din nou autorităților să intervină

Asociația Promo-LEX cere din nou autorităților să intervină pentru a obține eliberarea necondiționată a activistului Vadim Pogorlețchi, care astăzi împlinește 3 ani de când „este ținut ilegal în detenție”.

„Astăzi se împlinesc 3 ani de când Vadim Pogorlețchi, activist civic și apărător al drepturilor omului din Tiraspol, este ținut ilegal în detenție pentru criticile aduse regimului de la Tiraspol.

Vadim Pogorlețchi a fost condamnat la 16 ani de închisoare de „judecătoria Tiraspol” pentru așa-numita „trădare de patrie”, în ciuda faptului că acesta nu deține „cetățenia rmn”. Totodată, a fost acuzat de „negarea rolului pozitiv al forțelor ruse de menținere a păcii”.

Din 25 august 2022 nu există nicio veste de la el. Administrația închisorii nr. 3 din Tiraspol îi refuză dreptul de a primi sau trimite scrisori. Această închisoare fiind cunoscută pentru condițiile sale inumane.

Vadim Pogorlețchi este ținut perioade îndelungate în celule solitare – o măsură represivă aplicată pentru simplul fapt că a arătat solidaritate față de alți deținuți politici. În perioada crizei energetice de la începutul anului, a fost ținut într-o celulă fără geamuri și aerisire, la temperaturi de doar 5°C.

Este imperativ ca eliberarea sa să fie asigurată de urgență, deoarece riscul ca acesta să fie din nou ținut la temperaturi extrem de scăzute este foarte ridicat, punându-i viața în pericol. Menținerea lui în astfel de condiții ar putea fi folosită și ca o formă de pedeapsă aplicată pentru convingerile sale politice.

Reamintim că Vadim Pogorlețchi a fost inclus pe lista deținuților care urmau să fie eliberați de către structurile de forță transnistrene, ca parte a condiționalităților impuse Tiraspolului pentru asigurarea tranzitului gazelor naturale către regiunea transnistreană. Cu toate acestea, la mai bine de jumătate de an de la impunerea acestor condiționalități, Vadim Pogorlețchi rămâne în continuare în detenție ilegală.

Promo-LEX a lansat în iulie 2025 campania „Libertate pentru Vadim Pogorlețchi – 2 ani și 11 luni de detenție ilegală în izolare totală”, cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a solicita intervenția imediată a autorităților competente pentru a obține eliberarea lui necondiționată.

Împreună, putem obține eliberarea lui Vadim Pogorlețchi”, se arată în comunicatul emis de Promo-LEX.