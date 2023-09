Trei brigăzi de elită ale Rusiei, nimicite în Ucraina. Mișcarea care va confirma că Moscova suferă pierderi colosale la Bahmut

Generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul forțelor terestre ale armatei Ucrainei, a declarat luni, 18 septembrie, că unitățile din subordine au distrus complet capacitățile de luptă ale Brigăzii 72 de puști motorizate, Brigăzii 31 Gărzi din forțele aeriene ruse (VDV) și Brigăzii 83 Gărzi VDV în timpul eliberării localităților Andriivka și Klișchiivka, din vecinătatea Bahmutului.

Afirmația generalului este susținută cu declarații complementare făcute de surse din partea rusă. În cursul zilei de ieri, Alexander Khodakovski, comandantului batalionului „Vostok” din autoproclamata Republică Donețk, a dezvăluit că liderul Brigăzii 31 VDV, colonelul Andrei Kondrashkin, a fost ucis în timpul unuia dintre asalturile ucrainene.

Brigada 72 motorizată a devenit probabil incapabilă de luptă, deși nivelul exact al pierderilor celor două brigăzi de elită rămâne neclar.

Aceste unități, din care fac parte soldații bine antrenați ai armatei ruse, au fost implicate în contraatac și încercarea de a anihila câștigurile ucrainene în jurul orașului Bahmut – similar modului în care elemente VDV operează în vestul regiunii Zaporojie – și au suferit pierderi grele, arată o estimare făcută de experții think-thank-ului american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

4/ These VDV elements were involved in counterattacking and attempting to roll back Ukrainian advances around #Bakhmut — similar to the way that VDV elements operate in western #Zaporizhia Oblast — and likely suffered heavy losses. https://t.co/763j7VHbwd

— ISW (@TheStudyofWar) September 19, 2023