Trei oligarhi ruși scapă săptămâna aceasta de sancțiunile UE: Printre ei, și un miliardar care l-a făcut Satana pe Putin

Uniunea Europeană nu va reînnoi sancțiunile împotriva a trei oligarhi ruși vizați din cauza rolului lor în cadrul mașinăriei de război a Rusiei împotriva Ucrainei când măsurile punitive actuale expiră la sfârșitul acestei săptămâni, au declarat marți trei surse diplomatice pentru Reuters, potrivit Hotnews.

Guvernele occidentale au impus sancțiuni economice drastice Moscovei, inclusiv interdicții de import de petrol rusesc, din cauza invadării Ucrainei în februarie anul trecut.

Cei trei sunt omul de afaceri rus Grigori Berezkin, miliardarul Farhad Ahmedov și fostul șef al Ozon, o firmă rusă de comerț electronic, Alexander Șulghin.

Liderul militar rus Gheorgi Șuvaev, care a murit anul trecut, va fi de asemenea scos de pe lista sancționaților.

UE are nevoie de unanimitate între toate cele 27 de state membre ale blocului comunitar pentru a impune sancțiuni, care sunt reînnoite la fiecare șase luni. Următorul lot de sancțiuni expiră pe 15 septembrie.

Până acum, aproape 1.600 de persoane și peste 200 de entități sunt pe lista de sancțiuni a UE, care datează din 2014, când Rusia a anexat regiunea Crimeea de la Ucraina.

Ahmedov este implicat în sectorul petrolului și gazelor din Rusia, în timp ce Berezkin, apropiat de președintele rus Vladimir Putin, este implicat într-o serie de sectoare precum mass-media, infrastructură și energie, potrivit listei oficiale de sancțiuni a UE.

O înregistrare audio a unei convorbiri telefonice despre care se presupune că a avut loc între producătorul rus de muzică Iosif Prigojin și miliardarul Farhad Ahmedov a creat unde de șoc în Rusia, cei doi criticându-l în termeni duri pe președintele rus.

