Tricolici, satul care a rămas cu un singur locuitor: Anatolie, ultimul supraviețuitor

Satul Tricolici, situat la 14 km de Căușeni, a rămas cu un singur locuitor, Anatolie, în vârstă de 63 de ani. În urmă cu câteva decenii, localitatea adăpostea circa 400 de oameni, avea magazine, punct medical și oficiu poștal. Pandemia, migrația spre orașe și străinătate și lipsa investițiilor în infrastructură au redus dramatic populația și au transformat satul într-un loc aproape abandonat.

Anatolie își duce zilele producând tot ce poate acasă, cultivând legume, crescând animale și reparând ce mai poate. Ocazional vinde obiecte, iar prietenii din satele vecine îi aduc alimente și combustibil. Viața lui este izolată, dar adaptată la realitatea unui sat care nu mai oferă servicii de bază și nici oportunități de muncă. Drumul principal a fost reparat recent, dar lipsa magazinelor, a farmaciilor și a altor servicii rămâne o problemă majoră.

Fenomenul nu este unic pentru Tricolici. Statisticile arată că peste 90% din satele Moldovei au sub 5.000 de locuitori și se confruntă cu depopulare accentuată. Copiii pleacă la oraș, tinerii se stabilesc peste hotare, iar bătrânii rămân singuri, fără sprijin și cu servicii publice reduse sau inexistente.

Nepăsarea autorităților amplifică efectele migrației și ale pandemiei. Lipsa unor programe de sprijin pentru sate, investiții în infrastructură sau stimulente pentru tineri a transformat multe comunități într-un fel de „cimitire vii”, unde viața cotidiană devine o luptă pentru supraviețuire și menținerea a ceea ce a mai rămas.

Situația lui Anatolie și a satelor ca Tricolici ridică semne de întrebare asupra viitorului rural al Moldovei. Fără măsuri urgente de revitalizare, sute de comunități vor continua să se scufunde în uitare, iar resursa umană și culturală a țării va fi pierdută pentru totdeauna.