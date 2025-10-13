Trump cere grațierea lui Bibi

Președintele SUA l-a îndemnat pe președintele israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu, care este judecat într-o serie de dosare de corupție, scrie Reuters.

Donald Trump a vorbit luni în parlamentul israelian, unde a fost ovaționat de legiuitori pentru rolul jucat în încheierea armistițiului din Gaza și eliberarea ultimilor ostatici israelieni.

În timpul discursului, Trump l-a lăudat pe Benjamin Netanyahu și chiar i-a cerut președintelui Isaac Herzog să-l grațieze pe premierul vizat de mai multe dosare de corupție.

„Poate că îi vei acorda (lui Netanyahu) grațierea?”, a adăugat Trump: „Nu era în discursul scris, dar îl iubesc pe acest om. Fie că ne place sau nu – trabucuri și șampanie – cui naiba îi pasă cu adevărat de asta?”, a spus el, cu referire la unul dintre dosarele lui Netanyahu.

Netanyahu este acuzat de fraudă, abuz de încredere și acceptare de mită în trei cazuri separate.

Procurorii au susținut că acesta a oferit favoruri, sub forma unor reglementări, proprietarilor unor instituții media din Israel, în schimbul unei mediatizări pozitive.

De asemenea, el a fost acuzat că a acceptat cadouri – inclusiv trabucuri și șampanie – în schimbul promovării intereselor personale ale producătorului de filme Arnon Milchan și ale miliardarului australian James Packer.

Procurorii susțin că acestea aveau o valoare de sute de mii de șekeli.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului și primul lider israelian în funcție care a fost judecat ca inculpat, a negat categoric acuzațiile, calificându-le drept „vânătoare de vrăjitoare”.

Verdictul nu este așteptat înainte de 2026, iar Netanyahu va avea și opțiunea de a face apel la Curtea Supremă.

Trump a mai intervenit în favoarea premierului israelian.

„O astfel de vânătoare de vrăjitoare, pentru un om care a dat atât de mult, mi se pare de neconceput”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social în luna iunie. El a adăugat că tocmai aflase că Netanyahu fusese „chemat în instanță” în cadrul procesului, care a început în 2020.

„Merită mult mai mult decât atât, la fel și statul Israel. Procesul lui Bibi Netanyahu ar trebui anulat, imediat sau ar trebui acordată grațierea unui mare erou”, a adăugat Trump în iunie.